Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер
Киев • УНН
Бельгия перенесла поставку истребителей F-16 Украине на 2026 год из-за задержек с получением F-35. Премьер-министр Барт де Вевер подтвердил дальнейшую поддержку Украины.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер объявил, что поставка истребителей F16 в Украину отложена до 2026 года. Об этом он заявил перед встречей с другими лидерами ЕС в Брюсселе, сообщает France 24, пишет УНН.
Бельгия рассчитывает поставить истребители F16 для боя в Украине в 2026 году
Де Вевер сказал, что обещанную поставку реактивных самолетов было отложено, поскольку Бельгия ожидает поставки новых F35 на замену F16.
Он также заверил, что Бельгия и впредь будет поддерживать Украину
Сегодня заверил Владимира Зеленского, что мы и впредь будем поддерживать Украину. Мы не можем принять, что решения о будущем Украины и безопасности Европы принимаются без Украины и ее европейских союзников
Напоминаем
Как ранее писал УНН, до конца 2024 года Бельгия должна была поставить Украине истребители F-16. Об этом тогда заявили премьер-министр Александр Де Кроо и министр обороны Людивин Дедондер. Указывалось, что правительство не будет ждать до 2025 года, чтобы поставить самолеты, как это планировалось ранее.
В январе Бельгия заявила, что отложила передачу первых из 30 истребителей F-16 Украине до конца 2025 года из-за задержек поставок F-35 из США. Поставки будут осуществляться постепенно в течение 3-4 лет.