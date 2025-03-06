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Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Киев • УНН

 • 116853 просмотра

Бельгия перенесла поставку истребителей F-16 Украине на 2026 год из-за задержек с получением F-35. Премьер-министр Барт де Вевер подтвердил дальнейшую поддержку Украины.

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер объявил, что поставка истребителей F16 в Украину отложена до 2026 года. Об этом он заявил перед встречей с другими лидерами ЕС в Брюсселе, сообщает France 24, пишет УНН.

Бельгия рассчитывает поставить истребители F16 для боя в Украине в 2026 году

- сказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Де Вевер сказал, что обещанную поставку реактивных самолетов было отложено, поскольку Бельгия ожидает поставки новых F35 на замену F16.

Он также заверил, что Бельгия и впредь будет поддерживать Украину

Сегодня заверил Владимира Зеленского, что мы и впредь будем поддерживать Украину. Мы не можем принять, что решения о будущем Украины и безопасности Европы принимаются без Украины и ее европейских союзников

- написал Барт де Вевер

Напоминаем

Как ранее писал УНН, до конца 2024 года Бельгия должна была поставить Украине истребители F-16. Об этом тогда заявили премьер-министр Александр Де Кроо и министр обороны Людивин Дедондер. Указывалось, что правительство не будет ждать до 2025 года, чтобы поставить самолеты, как это планировалось ранее.

В январе Бельгия заявила, что отложила передачу первых из 30 истребителей F-16 Украине до конца 2025 года из-за задержек поставок F-35 из США. Поставки будут осуществляться постепенно в течение 3-4 лет.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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