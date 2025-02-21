Бельгія відклала передачу Україні 30 винищувачів F-16

Передачу перших із 30 бельгійських літаків відкладають до кінця року через затримки постачань Бельгії літаків F-35 зі США. Про це повідомивначальник бельгійського Генштабу Фредерік Вансіна, передає LaLibre, пише УНН.

Коли ми отримаємо F-35, ми потроху зможемо передати Україні F-16, – повідомив Вансіна.

Уряд де Кроо досяг домовленості з Україною про поставку якомога більшої кількості літаків.

Вансіна також додав: "Сподіваємося, що зможемо почати поставки F-16 в Україну з кінця року". На запитання журналіста скільки, ван відпові, що ще невідомо. "Є те, що Бельгія зрештою поставить до тридцяти літаків. Ми будемо країною, яка поставить найбільше F-16 в Україну. Це величезний внесок нашої країни".

Ми розраховуватимемо на F-16 до кінця 2028 року для захисту нашої країни. Лише з 2027 року F-35 замінить їх. Таким чином, постачання тридцяти F-16 здійснюватиметься поступово протягом наступних трьох-чотирьох років.

Він додав, що деякі з F-16 можуть бути використані в боях, оскільки вони не перетнуть поріг у 8000 годин нальоту. Щодо тих, хто досяг цього порогу, то "їх українці можуть використовувати в якості запчастин".

Нагадаємо

Як раніше писав УНН до кінця 2024 року Бельгія мала поставити Україні винищувачі F-16. Про це тоді заявили прем'єр-міністр Олександр Де Кроо і міністерка оборони Людивін Дедондер. Зазначалося, що уряд не чекатиме до 2025 року, щоб поставити літаки, як це планувалося раніше.