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Бельгия отложила передачу Украине 30 истребителей F-16

Бельгия отложила передачу Украине 30 истребителей F-16

Киев  •  УНН

 • 6303 просмотра

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Бельгия отложила передачу первых из 30 истребителей F-16 Украине до конца года из-за задержки поставок F-35 из США. Поставки будут осуществляться постепенно в течение 3-4 лет.

Передачу первых из 30 бельгийских самолетов откладывают до конца года из-за задержки поставок Бельгии самолетов F-35 из США. Об этом сообщил начальник бельгийского Генштаба Фредерик Вансина, передает LaLibre, пишет УНН.

Когда мы получим F-35, мы понемногу сможем передать Украине F-16,

- сообщил Вансина.

Правительство де Кроо достигло договоренности с Украиной о поставке как можно большего количества самолетов.

Вансина также добавил: «Надеемся, что сможем начать поставки F-16 в Украину с конца года». На вопрос журналиста сколько, Вансина ответил, что еще неизвестно. «Есть то, что Бельгия в конце концов поставит до тридцати самолетов. Мы будем страной, которая поставит больше всего F-16 в Украину. Это огромный вклад нашей страны».

Мы будем рассчитывать на F-16 до конца 2028 года для защиты нашей страны. Только с 2027 года F-35 заменит их. Таким образом, поставки тридцати F-16 будут осуществляться постепенно в течение следующих трех-четырех лет.

Он добавил, что некоторые из F-16 могут быть использованы в боях, поскольку они не пересекут порог в 8000 часов налета. Что касается тех, кто достиг этого порога, то «их украинцы могут использовать в качестве запчастей».

Напомним,

Как ранее писал УНН до конца 2024 года Бельгия должна была поставить Украине истребители F-16. Об этом тогда заявили премьер-министр Александр Де Кроо и министр обороны Людвин Дедондер. Отмечалось, что правительство не будет ждать до 2025 года, чтобы поставить самолеты, как это планировалось ранее.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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