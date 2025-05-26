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Рафаель Надаль попрощався з тенісом у супроводі легенд на Ролан Гаррос

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

Рафаель Надаль офіційно попрощався з тенісом на турнірі Ролан Гаррос. Його супроводжували легенди спорту: Роджер Федерер, Новак Джокович та Енді Маррей.

Рафаель Надаль попрощався з тенісом у супроводі легенд на Ролан Гаррос

Чотирнадцятиразовий переможець Відкритого чемпіонату Франції отримав теплий прийом від уболівальників на цьому змаганні у неділю. Передає УНН із посиланням на France24.

Деталі

Стадіон "Ролан Гаррос" став місцем емоційного прощання з Рафаелем Надалем цієї неділі. Іспанський тенісист-професіонал, перша ракетка світу, з перервами, від 18 серпня 2008 року був вшанований на турнірі в неділю емоційною церемонією, в якій взяли участь Роджер Федерер, Новак Джокович та Енді Маррей.

 Корт, на якому Надаль встановив безпрецедентний рекорд, - іспанець виграв 14 чемпіонатів Франції - зустрів легендарного спортсмена оплесками та скандуванням у ритмі "Рафа".

Тисячі глядачів аплодували, підбадьорювали та висловлювали подяку Рафаелю Надаля, коли він проходив через двері, що вели на ігрову поверхню, де він домінував, як ніхто інший в історії тенісу.

Довідка

Надаль офіційно завершив кар'єру після поразки Іспанії в Кубку Девіса в листопаді 2024 року.

Упродовж своєї кар'єри Надаль досяг 14-ти перемог на Ролан Гаррос та виграв 92 титули ATP. Іспанський тенисист також є володарем 2 олімпійських золотих медалей.  

Нагадаємо

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