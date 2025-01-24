Джокович натякнув на можливе завершення кар’єри цього року

uken
Ексклюзив
12:39 • 9154 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 83946 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 124563 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 122815 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 141906 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 171679 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219448 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176160 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151667 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125380 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 143348 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 143185 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 142956 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 137248 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 120220 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 192607 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 190910 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 322340 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 349473 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 283718 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 54980 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 83482 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 81583 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 143193 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 103733 перегляди
Актуальне
Джокович натякнув на можливе завершення кар’єри цього року

Джокович натякнув на можливе завершення кар’єри цього року

Київ • УНН

 • 22425 перегляди

Новак Джокович знявся з Australian Open через травму стегна після першого сету матчу зі Звєрєвим. На прес-конференції серб припустив, що це міг бути його останній виступ на турнірі.

Цілком можливо, що 37-річний серб зіграв свій останній матч у своїй кар'єрі на Відкритому чемпіонаті Австралії. Експерша ракетка світу був змушений знятися з турніру через травму, а на прес-конференції після цього зробив несподівану заяву.

Передає УНН із посиланням на DailyMail та CNN. 

Німецький тенісист Александр Звєрєв (№4 ATP) вийшов у фінал після того, як Новак Джокович залишив корт з травмою лівого стегна. Матч закінчився після першого сету.

На наступній прес-конференції Джокович заявив, що не відмовився б зіграти тут ще раз, але "можливо, що це був його останній матч" на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Не знаю, можливо. Є шанс [я не повернуся]

- сказав Джокович.
Image

Я хочу рухатися далі, тут я досягла найбільших успіхів у своїй кар'єрі. Якщо я буду добре себе почувати і матиму мотивацію, то не бачу причин, чому б не приїхати сюди. Але завжди є можливість, звичайно... Це турнір Великого шолома, де я виступав найкраще, він завжди буде в моїх спогадах і в моєму серці

- пояснив він.

Уродженець Белграда також не зміг підтвердити журналістам на прес-конференції, чи продовжиться його тренерська взаємодія з британцем Енді Марреєм.

"Я не знаю. Ми зараз розчаровані тим, що сталося, ми ще не говорили про майбутнє. Ми щойно повернулися з корту. Я поговорю з Енді і подякую йому за те, що він тут зі мною. Я дам йому свою оцінку, і ми подивимося, як він почувається, а потім зробимо наступний крок", - пояснив він.

Image

Наостанок Джокович зізнався, що останніми роками йому заважають травми. Можливо з цим пов'язані кілька факторів. "Поки я відчуваю, що можу з цим впоратися, я буду тут", сказав Джокович.

Тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри10.10.24, 18:23 • 16987 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Спорт
belhradБелград
novak-dzhokovychНовак Джокович

Звернутися з питань розміщення реклами