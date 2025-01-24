Джокович натякнув на можливе завершення кар’єри цього року

Цілком можливо, що 37-річний серб зіграв свій останній матч у своїй кар'єрі на Відкритому чемпіонаті Австралії. Експерша ракетка світу був змушений знятися з турніру через травму, а на прес-конференції після цього зробив несподівану заяву.

Передає УНН із посиланням на DailyMail та CNN.

Німецький тенісист Александр Звєрєв (№4 ATP) вийшов у фінал після того, як Новак Джокович залишив корт з травмою лівого стегна. Матч закінчився після першого сету.

На наступній прес-конференції Джокович заявив, що не відмовився б зіграти тут ще раз, але "можливо, що це був його останній матч" на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Не знаю, можливо. Є шанс [я не повернуся] - сказав Джокович.

Я хочу рухатися далі, тут я досягла найбільших успіхів у своїй кар'єрі. Якщо я буду добре себе почувати і матиму мотивацію, то не бачу причин, чому б не приїхати сюди. Але завжди є можливість, звичайно... Це турнір Великого шолома, де я виступав найкраще, він завжди буде в моїх спогадах і в моєму серці - пояснив він.

Уродженець Белграда також не зміг підтвердити журналістам на прес-конференції, чи продовжиться його тренерська взаємодія з британцем Енді Марреєм.

"Я не знаю. Ми зараз розчаровані тим, що сталося, ми ще не говорили про майбутнє. Ми щойно повернулися з корту. Я поговорю з Енді і подякую йому за те, що він тут зі мною. Я дам йому свою оцінку, і ми подивимося, як він почувається, а потім зробимо наступний крок", - пояснив він.

Наостанок Джокович зізнався, що останніми роками йому заважають травми. Можливо з цим пов'язані кілька факторів. "Поки я відчуваю, що можу з цим впоратися, я буду тут", сказав Джокович.

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