Рафаэль Надаль попрощался с теннисом в сопровождении легенд на Ролан Гаррос
Киев • УНН
Рафаэль Надаль официально попрощался с теннисом на турнире Ролан Гаррос. Его сопровождали легенды спорта: Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей.
Четырнадцатикратный победитель Открытого чемпионата Франции получил теплый прием от болельщиков на этом соревновании в воскресенье. Передает УНН со ссылкой на France24.
Детали
Стадион "Ролан Гаррос" стал местом эмоционального прощания с Рафаэлем Надалем в это воскресенье. Испанский теннисист-профессионал, первая ракетка мира, с перерывами, от 18 августа 2008 года был почтен на турнире в воскресенье эмоциональной церемонией, в которой приняли участие Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей.
Корт, на котором Надаль установил беспрецедентный рекорд, - испанец выиграл 14 чемпионатов Франции - встретил легендарного спортсмена аплодисментами и скандированием в ритме "Рафа".
Тысячи зрителей аплодировали, подбадривали и выражали благодарность Рафаэлю Надалю, когда он проходил через двери, ведущие на игровую поверхность, где он доминировал, как никто другой в истории тенниса.
Справка
Надаль официально завершил карьеру после поражения Испании в Кубке Дэвиса в ноябре 2024 года.
На протяжении своей карьеры Надаль достиг 14 побед на Ролан Гаррос и выиграл 92 титула ATP. Испанский теннисист также является обладателем 2 олимпийских золотых медалей.
Напомним
УНН передавал, что женская сборная Украины по теннису впервые в истории пробилась в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг.
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