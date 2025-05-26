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Рафаэль Надаль попрощался с теннисом в сопровождении легенд на Ролан Гаррос

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Рафаэль Надаль официально попрощался с теннисом на турнире Ролан Гаррос. Его сопровождали легенды спорта: Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей.

Рафаэль Надаль попрощался с теннисом в сопровождении легенд на Ролан Гаррос

Четырнадцатикратный победитель Открытого чемпионата Франции получил теплый прием от болельщиков на этом соревновании в воскресенье. Передает УНН со ссылкой на France24.

Детали

Стадион "Ролан Гаррос" стал местом эмоционального прощания с Рафаэлем Надалем в это воскресенье. Испанский теннисист-профессионал, первая ракетка мира, с перерывами, от 18 августа 2008 года был почтен на турнире в воскресенье эмоциональной церемонией, в которой приняли участие Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей.

 Корт, на котором Надаль установил беспрецедентный рекорд, - испанец выиграл 14 чемпионатов Франции - встретил легендарного спортсмена аплодисментами и скандированием в ритме "Рафа".

Тысячи зрителей аплодировали, подбадривали и выражали благодарность Рафаэлю Надалю, когда он проходил через двери, ведущие на игровую поверхность, где он доминировал, как никто другой в истории тенниса.

Справка

Надаль официально завершил карьеру после поражения Испании в Кубке Дэвиса в ноябре 2024 года.

На протяжении своей карьеры Надаль достиг 14 побед на Ролан Гаррос и выиграл 92 титула ATP. Испанский теннисист также является обладателем 2 олимпийских золотых медалей.  

Напомним

УНН передавал, что женская сборная Украины по теннису впервые в истории пробилась в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг.

Джокович намекнул на возможное завершение карьеры в этом году24.01.25, 16:47 • 22505 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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