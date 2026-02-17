ЗСУ звільнили 201 км² території після втрати росіянами Starlink - ISW
Київ • УНН
Минулого тижня ЗСУ звільнили 201 квадратний кілометр території, скориставшись втратою росіянами Starlink. Це найбільша відвойована територія з червня 2023 року.
Минулого тижня Збройні сили України звільнили 201 квадратний кілометр території, скориставшись тим, що росіяни втратили можливість користуватися на фронті терміналами супутникового інтернету Starlink. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН з посиланням на France 24.
Деталі
Відвойовані території майже дорівнюють російським завоюванням за весь грудень і є найбільшою територією, відвойованою київськими силами за такий короткий період з часу контрнаступу в червні 2023 року, йдеться в публікації.
Також ці території розташовані за 80 кілометрів на схід від міста Запоріжжя, де російські війська досягли значного прогресу з літа 2025 року.
У середині лютого Москва контролювала 19,5% території України, повністю або частково, порівняно з 18,6% роком раніше. Приблизно 7% - Крим і частина Донбасу - вже перебували під російським контролем до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, йдеться в публікації.
Нагадаємо
Впродовж минулої доби 16 лютого зафіксовано 201 бойове зіткнення. Противник завдав двох ракетних ударів, застосував п’ять ракет, здійснив 81 авіаційний удар, скинув 200 керованих авіабомб.
У вівторок, 17 лютого російські війська здійснили масований обстріл України крилатими ракетами.