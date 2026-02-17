На фронті за добу 16 лютого сталось 201 боєзіткнення - Генштаб

Впродовж минулої доби 16 лютого зафіксовано 201 бойове зіткнення. Противник завдав двох ракетних ударів, застосував п’ять ракет, здійснив 81 авіаційний удар, скинув 200 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також росіянами було задіяно 4574 дронів-камікадзе та здійснено 2306 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Малинівка, Вовче Дніпропетровської області; Самійлівка, Новоукраїнка, Копані, Гірке, Широке, Чарівне, Мирне, Любицьке, Воздвижівка, Розівка, Ніженка, Микільське, Новоандріївка, Кущове Запорізької області; Ольгівка, Веселе Херсонської області.

Авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу російських загарбників.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень з ворогом. Противник здійснив 88 обстрілів, в тому числі три - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у напрямках населених пунктів Графське, Вільча, Шев’яківка, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив шість атак в напрямках Петропавлівки, Курилівки, Нової Кругляківки, Новоосинового та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак. Намагався вклинитися в українську оборону в бік населених пунктів Надія, Глущенкове, Олександрівка, Дружелюбівка, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед в бік Рай-Олександрівки та в районах Платонівки і Дронівки.

На Краматорському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій в районах Міньківки, Васюківки, Бондарного та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне та у напрямках населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Вільне, Шевченко, Новоолександрівка, Новопавлівка, Новопідгороднє, Філія.

На Олександрівському напрямку противник впродовж минулого дня здійснив вісім атак, у напрямках населених пунктів Іванівка, Олексіївка, Вербове, Привілля та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів - у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Залізничне, Гуляйполе, Святопетрівка, Зелене та Староукраїнка.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції українських захисників в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також наші воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, 614 безпілотних літальних апаратів, дві ракети та 71 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

17 лютого російські війська здійснили масований обстріл України крилатими ракетами.

На Одещині внаслідок російської атаки постраждали три людини, один з них у важкому стані. Зафіксовано влучання по складах, СТО та багатоквартирному будинку.