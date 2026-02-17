На фронті за добу 16 лютого сталось 201 боєзіткнення - Генштаб

$43.170.07
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 24218 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 33962 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 27970 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 43570 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 30958 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 54364 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27222 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 30110 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35963 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
Популярнi новини
Пленкович відкинув прохання Угорщини про транзит російської нафти через хорватський нафтопровід16 лютого, 22:18 • 3940 перегляди
Трамп назвав угоду губернатора Ньюсома з Великою Британією недоречним втручанням у зовнішню політику США16 лютого, 22:39 • 6338 перегляди
Гендиректор Rheinmetall заявив про критичну нестачу коштів для збільшення поставок зброї Україні16 лютого, 22:58 • 11803 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 12610 перегляди
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters04:45 • 4518 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 17977 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 28672 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 43570 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 54364 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 86622 перегляди
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 12632 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 13114 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 15683 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 24934 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 30693 перегляди
На фронті за добу 16 лютого сталось 201 боєзіткнення - Генштаб

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення, противник завдав двох ракетних ударів та здійснив 81 авіаційний удар. Росіяни задіяли 4574 дрони-камікадзе та здійснили 2306 обстрілів.

На фронті за добу 16 лютого сталось 201 боєзіткнення - Генштаб

Впродовж минулої доби 16 лютого зафіксовано 201 бойове зіткнення. Противник завдав двох ракетних ударів, застосував п’ять ракет, здійснив 81 авіаційний удар, скинув 200 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також росіянами було задіяно 4574 дронів-камікадзе та здійснено 2306 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Малинівка, Вовче Дніпропетровської області; Самійлівка, Новоукраїнка, Копані, Гірке, Широке, Чарівне, Мирне, Любицьке, Воздвижівка, Розівка, Ніженка, Микільське, Новоандріївка, Кущове Запорізької області; Ольгівка, Веселе Херсонської області.

Авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу російських загарбників.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень з ворогом. Противник здійснив 88 обстрілів, в тому числі три - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у напрямках населених пунктів Графське, Вільча, Шев’яківка, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив шість атак в напрямках Петропавлівки, Курилівки, Нової Кругляківки, Новоосинового та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак. Намагався вклинитися в українську оборону в бік населених пунктів Надія, Глущенкове, Олександрівка, Дружелюбівка, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед в бік Рай-Олександрівки та в районах Платонівки і Дронівки.

На Краматорському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій в районах Міньківки, Васюківки, Бондарного та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне та у напрямках населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Вільне, Шевченко, Новоолександрівка, Новопавлівка, Новопідгороднє, Філія.

На Олександрівському напрямку противник впродовж минулого дня здійснив вісім атак, у напрямках населених пунктів Іванівка, Олексіївка, Вербове, Привілля та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів - у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Залізничне, Гуляйполе, Святопетрівка, Зелене та Староукраїнка.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції українських захисників в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також наші воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, 614 безпілотних літальних апаратів, дві ракети та 71 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

17 лютого російські війська здійснили масований обстріл України крилатими ракетами.

На Одещині внаслідок російської атаки постраждали три людини, один з них у важкому стані. Зафіксовано влучання по складах, СТО та багатоквартирному будинку.

Євген Устименко

