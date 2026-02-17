На фронте за сутки 16 февраля произошло 201 боестолкновение - Генштаб

За прошедшие сутки 16 февраля зафиксировано 201 боевое столкновение. Противник нанес два ракетных удара, применил пять ракет, совершил 81 авиационный удар, сбросил 200 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Также россиянами было задействовано 4574 дронов-камикадзе и совершено 2306 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 56 – из реактивных систем залпового огня.

Враг нанес авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великомихайловка, Малиновка, Волчье Днепропетровской области; Самойловка, Новоукраинка, Копани, Горькое, Широкое, Чаривное, Мирное, Любицкое, Воздвижевка, Розовка, Ниженка, Никольское, Новоандреевка, Кущевое Запорожской области; Ольговка, Веселое Херсонской области.

Авиация Сил обороны поразила пять районов сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений с врагом. Противник совершил 88 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и в направлениях населенных пунктов Графское, Вильча, Шевяковка, Чугуновка.

На Купянском направлении враг совершил шесть атак в направлениях Петропавловки, Куриловки, Новой Кругляковки, Новоосинового и Богуславки.

На Лиманском направлении враг провел 14 атак. Пытался вклиниться в украинскую оборону в сторону населенных пунктов Надежда, Глущенково, Александровка, Дружелюбовка, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и в районах Платоновки и Дроновки.

На Краматорском направлении противник совершил пять наступательных действий в районах Миньковки, Васюковки, Бондарного и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново, Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 42 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Вольное, Шевченко, Новоалександровка, Новопавловка, Новоподгороднее, Филиал.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил восемь атак, в направлениях населенных пунктов Ивановка, Алексеевка, Вербовое, Приволье и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов - в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Зализничное, Гуляйполе, Святопетровка, Зеленое и Староукраинка.

На Ореховском направлении противник один раз атаковал позиции украинских защитников в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек. Также наши воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, четыре артиллерийские системы, 614 беспилотных летательных аппаратов, две ракеты и 71 единицу автомобильной техники оккупантов.

Напомним

17 февраля российские войска совершили массированный обстрел Украины крылатыми ракетами.

В Одесской области в результате российской атаки пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии. Зафиксировано попадание по складам, СТО и многоквартирному дому.