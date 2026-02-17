ВСУ освободили 201 км² территории после потери россиянами Starlink - ISW
Киев • УНН
На прошлой неделе ВСУ освободили 201 квадратный километр территории, воспользовавшись потерей россиянами Starlink. Это самая большая отвоеванная территория с июня 2023 года.
На прошлой неделе Вооруженные силы Украины освободили 201 квадратный километр территории, воспользовавшись тем, что россияне потеряли возможность пользоваться на фронте терминалами спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН со ссылкой на France 24.
Подробности
Отбитые территории почти равны российским завоеваниям за весь декабрь и являются самой большой территорией, отвоеванной киевскими силами за такой короткий период со времени контрнаступления в июне 2023 года, говорится в публикации.
Также эти территории расположены в 80 километрах к востоку от города Запорожья, где российские войска достигли значительного прогресса с лета 2025 года.
В середине февраля москва контролировала 19,5% территории Украины, полностью или частично, по сравнению с 18,6% годом ранее. Приблизительно 7% - Крым и часть Донбасса - уже находились под российским контролем до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, говорится в публикации.
Напомним
За прошедшие сутки 16 февраля зафиксировано 201 боевое столкновение. Противник нанес два ракетных удара, применил пять ракет, совершил 81 авиационный удар, сбросил 200 управляемых авиабомб.
Во вторник, 17 февраля российские войска совершили массированный обстрел Украины крылатыми ракетами.