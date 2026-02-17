ВСУ освободили 201 км² территории после потери россиянами Starlink - ISW

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Эксклюзив
08:25 • 1174 просмотра
Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетикиPhoto
04:30 • 16412 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 28081 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 37587 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 31043 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 47851 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 32052 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 57045 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27426 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 30242 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.5м/с
78%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Гендиректор Rheinmetall заявил о критической нехватке средств для увеличения поставок оружия Украине16 февраля, 22:58 • 14626 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 15854 просмотра
Франция планирует закупку польских ПЗРК Piorun для собственных нужд и передачи подразделениям ВСУPhoto16 февраля, 23:19 • 4906 просмотра
Военные советники США прибыли в Нигерию для борьбы с террористическими группировками16 февраля, 23:39 • 3950 просмотра
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters04:45 • 8538 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 20452 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 31073 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 47853 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 57047 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 88596 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Илон Маск
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Одесская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 15946 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 14450 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 16996 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 26073 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 31651 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-101
Шахед-136
Фильм

ВСУ освободили 201 км² территории после потери россиянами Starlink - ISW

Киев • УНН

 • 144 просмотра

На прошлой неделе ВСУ освободили 201 квадратный километр территории, воспользовавшись потерей россиянами Starlink. Это самая большая отвоеванная территория с июня 2023 года.

ВСУ освободили 201 км² территории после потери россиянами Starlink - ISW

На прошлой неделе Вооруженные силы Украины освободили 201 квадратный километр территории, воспользовавшись тем, что россияне потеряли возможность пользоваться на фронте терминалами спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН со ссылкой на France 24.

Подробности

Отбитые территории почти равны российским завоеваниям за весь декабрь и являются самой большой территорией, отвоеванной киевскими силами за такой короткий период со времени контрнаступления в июне 2023 года, говорится в публикации.

Также эти территории расположены в 80 километрах к востоку от города Запорожья, где российские войска достигли значительного прогресса с лета 2025 года.

В середине февраля москва контролировала 19,5% территории Украины, полностью или частично, по сравнению с 18,6% годом ранее. Приблизительно 7% - Крым и часть Донбасса - уже находились под российским контролем до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, говорится в публикации.

Напомним

За прошедшие сутки 16 февраля зафиксировано 201 боевое столкновение. Противник нанес два ракетных удара, применил пять ракет, совершил 81 авиационный удар, сбросил 200 управляемых авиабомб.

Во вторник, 17 февраля российские войска совершили массированный обстрел Украины крылатыми ракетами.

Евгений Устименко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Старлинк
Франция 24
Институт изучения войны
Вооруженные силы Украины
Крым
Украина
Запорожье