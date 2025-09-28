Беженцы в отелях обходятся немецким городам в миллионы евро

Несмотря на сокращение потока беженцев, дефицит жилья вынуждает немецкие города размещать тысячи переселенцев в отелях. Только за первую половину 2025 года 16 крупных городов потратили более 193 миллионов евро на временное жилье для беженцев, включая украинцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на 20 minuten.

Подробности

Хотя число просителей убежища в Германии сокращается, жилья в городах не хватает. Это имеет значительные последствия для размещения беженцев, имеющих право на жилье, пишет издание.

Тысячи беженцев, включая украинских беженцев от войны, проживают в немецких отелях за счет городов. Только за первую половину 2025 года 16 крупных городов потратили более 193 миллионов евро на проживание в отелях - сообщал Bild ранее.

Обзор расходов городов

Согласно отчету, 5303 беженца проживают в 55 отелях Гамбурга. Беженцев также размещают в отелях Берлина. По данным Государственного ведомства по делам беженцев, по состоянию на конец июня в 13 отелях проживало 3340 человек. Неясно, сколько из них полностью обеспечены услугами. Если бы это была половина этого количества, то ежедневные расходы, по расчетам "Bild", составляли бы около 203 000 евро. В первом полугодии столица Германии заплатила за проживание в отелях в общей сложности чуть менее 37 миллионов евро.

Число беженцев в Германии сократилось впервые с 2011 года

В Кельне, согласно отчету, в отелях проживают 1307 беженцев. Стоимость в первом полугодии: 12,26 миллиона евро. Франкфурт сообщил о расходах около 2,8 миллиона евро на размещение 622 беженцев в отелях. Мюнхен сообщил о расходах 49 миллионов евро за тот же период. Ганновер заявил о расходах 527 000 евро. В Лейпциге 120 беженцев сейчас проживают в бывших отелях.

Дортмунд, Потсдам, Бремен, Хемниц, Дрезден и Росток заявили, что не будут использовать отели в качестве первоначального жилья. Штутгарт и Эссен не предоставили никакой информации.

Гамбург фиксирует самые высокие расходы

Гамбург фиксирует самые большие расходы. По данным Департамента социального обеспечения, обычные места для проживания там заняты на 94%. Поэтому город продолжает сдавать гостиничные номера в аренду. Суточная плата с человека составляет 83 евро, включая питание, охрану и уборку.

С января по июнь операторам на эти цели было выплачено 86,2 миллиона евро - указано в публикации.

Среди используемых хостелов есть четырехзвездочный отель International Hamburg, который вмещает почти 500 человек, преимущественно украинцев.

Справка

Цифры предоставлены ответственными органами и относятся к контрольной дате конца июня 2025 года.

