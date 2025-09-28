Беженцы в отелях обходятся немецким городам в миллионы евро

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Эксклюзив
08:59 • 12022 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
08:33 • 18847 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 15242 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 18975 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 46445 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 64743 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 80889 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 133323 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 55091 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 47502 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярные новости
Всемирный день здоровья сетчатки глаза и Международный день права знать: что еще отмечают 28 сентября28 сентября, 03:39 • 6188 просмотра
Облачно с прояснениями: какая погода ожидается 28 сентябряPhoto28 сентября, 03:57 • 4686 просмотра
Армия РФ потеряла 1110 военных и 45 артсистем за сутки - Генштаб28 сентября, 04:10 • 5432 просмотра
Оккупанты нанесли 727 ударов по Запорожской области в течение суток, есть раненые28 сентября, 04:42 • 6852 просмотра
Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших от ракетного удара возросло до 31, среди них трое детейPhoto10:08 • 3982 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 40956 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 133326 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 57338 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 67497 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 68290 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Йонас Гар Стере
Актуальные места
Украина
Запорожье
Сумская область
Германия
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 20648 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 80886 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 42424 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 47252 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 49040 просмотра
Актуальное
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Х-101
Х-47М2 "Кинжал"
Бильд

Беженцы в отелях обходятся немецким городам в миллионы евро

Киев • УНН

 • 702 просмотра

16 крупных городов Германии потратили более 193 миллионов евро на временное жилье для беженцев, включая украинцев, в первой половине 2025 года. Это связано с дефицитом жилья, несмотря на уменьшение потока беженцев.

Беженцы в отелях обходятся немецким городам в миллионы евро

Несмотря на сокращение потока беженцев, дефицит жилья вынуждает немецкие города размещать тысячи переселенцев в отелях. Только за первую половину 2025 года 16 крупных городов потратили более 193 миллионов евро на временное жилье для беженцев, включая украинцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на 20 minuten.

Подробности

Хотя число просителей убежища в Германии сокращается, жилья в городах не хватает. Это имеет значительные последствия для размещения беженцев, имеющих право на жилье, пишет издание.

Тысячи беженцев, включая украинских беженцев от войны, проживают в немецких отелях за счет городов. Только за первую половину 2025 года 16 крупных городов потратили более 193 миллионов евро на проживание в отелях

- сообщал Bild ранее.

Обзор расходов городов

Согласно отчету, 5303 беженца проживают в 55 отелях Гамбурга. Беженцев также размещают в отелях Берлина. По данным Государственного ведомства по делам беженцев, по состоянию на конец июня в 13 отелях проживало 3340 человек. Неясно, сколько из них полностью обеспечены услугами. Если бы это была половина этого количества, то ежедневные расходы, по расчетам "Bild", составляли бы около 203 000 евро. В первом полугодии столица Германии заплатила за проживание в отелях в общей сложности чуть менее 37 миллионов евро.

Число беженцев в Германии сократилось впервые с 2011 года19.09.25, 11:50 • 3632 просмотра

В Кельне, согласно отчету, в отелях проживают 1307 беженцев. Стоимость в первом полугодии: 12,26 миллиона евро. Франкфурт сообщил о расходах около 2,8 миллиона евро на размещение 622 беженцев в отелях. Мюнхен сообщил о расходах 49 миллионов евро за тот же период. Ганновер заявил о расходах 527 000 евро. В Лейпциге 120 беженцев сейчас проживают в бывших отелях.

Дортмунд, Потсдам, Бремен, Хемниц, Дрезден и Росток заявили, что не будут использовать отели в качестве первоначального жилья. Штутгарт и Эссен не предоставили никакой информации.

Гамбург фиксирует самые высокие расходы

Гамбург фиксирует самые большие расходы. По данным Департамента социального обеспечения, обычные места для проживания там заняты на 94%. Поэтому город продолжает сдавать гостиничные номера в аренду. Суточная плата с человека составляет 83 евро, включая питание, охрану и уборку.

С января по июнь операторам на эти цели было выплачено 86,2 миллиона евро

- указано в публикации.

Среди используемых хостелов есть четырехзвездочный отель International Hamburg, который вмещает почти 500 человек, преимущественно украинцев.

Справка

Цифры предоставлены ответственными органами и относятся к контрольной дате конца июня 2025 года.

Киев рассматривает аренду отелей для пострадавших от атак и урегулирование выплат27.09.25, 07:31 • 4026 просмотров

Алена Уткина

Новости МираНаши за границей
Бильд
Дрезден
Штутгарт
Мюнхен
Лейпциг
Гамбург
Франкфурт
Германия
Берлин
Киев