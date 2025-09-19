Число беженцев в Германии сократилось впервые с 2011 года

Впервые за последние 14 лет число беженцев в Германии сократилось. По данным федерального правительства, в первой половине 2025 года их численность уменьшилась примерно на 50 тысяч человек – с 3,545 млн на конец 2024 года до 3,495 млн. Об этом сообщает в своем материале Spiegel, пишет УНН.

Причинами сокращения числа беженцев стали депортации, добровольные выезды и натурализация. В течение прошлого года гражданство Германии получили более 83 тысяч бывших граждан Сирии.

В Нидерландах призвали украинских мужчин с работой самостоятельно искать и оплачивать жилье

При этом около 492 тысяч человек в стране остаются с неопределенным статусом. Значительную долю составляют и украинские беженцы. По информации немецкой стороны, по состоянию на июль в ФРГ проживает 1,27 млн украинцев.

Это действительно не повод для празднования, ведь причин для бегства в мире больше, чем когда-либо раньше. Тот факт, что абсолютное число беженцев в Германии уменьшается, демонстрирует абсурдность разговоров о якобы чрезвычайном положении, которое позволило бы приостановить действие законодательства ЕС о предоставлении убежища

Тему подняли и на глобальном уровне. Координатор ООН по чрезвычайным ситуациям Том Флетчер призвал международное сообщество не сокращать помощь переселенцам и беженцам.

Я не думаю, что поддержка доброты, сострадания и глобальной солидарности стала меньше только из-за результатов некоторых выборов