В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 10060 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
06:26 • 17573 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 30724 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 55034 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 39234 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 48386 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 66229 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28839 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23582 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Кількість біженців у Німеччині зменшилася вперше з 2011 року

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Кількість біженців у Німеччині зменшилася на 50 тисяч осіб у першій половині 2025 року, досягнувши 3,495 млн. Причинами скорочення стали депортації, добровільні виїзди та натуралізація, зокрема понад 83 тисячі сирійців отримали громадянство.

Кількість біженців у Німеччині зменшилася вперше з 2011 року

Вперше за останні 14 років кількість біженців у Німеччині скоротилася. За даними федерального уряду, у першій половині 2025 року їхня чисельність зменшилася приблизно на 50 тисяч осіб – із 3,545 млн на кінець 2024 року до 3,495 млн. Про це повідомляє у своєму матеріалі Spiegel, пише УНН.

Деталі

Причинами скорочення біженців стали депортації, добровільні виїзди та натуралізація. Протягом минулого року громадянство Німеччини отримали понад 83 тисячі колишніх громадян Сирії. 

У Нідерландах закликали українських чоловіків з роботою самостійно шукати та оплачували житло19.09.25, 09:29 • 2022 перегляди

Натомість близько 492 тисяч осіб у країні залишаються з невизначеним статусом. Значну частку становлять і українські біженці. За інформацією німецької сторони, станом на липень у ФРН проживає 1,27 млн українців.

Це справді не привід для святкування, адже причин для втечі у світі більше, ніж будь-коли раніше. Той факт, що абсолютна кількість біженців у Німеччині зменшується, демонструє абсурдність розмов про нібито надзвичайний стан, який дозволив би призупинити дію законодавства ЄС про надання притулку 

– заявила представниця Лівої партії Клара Бюнгер.

Тему підняли і на глобальному рівні. Координатор ООН із надзвичайних ситуацій Том Флетчер закликав міжнародну спільноту не скорочувати допомогу переселенцям та біженцям.

Я не думаю, що підтримка доброти, співчуття та глобальної солідарності стала меншою лише через результати деяких виборів

– сказав він напередодні Генасамблеї ООН.

Польський Сенат ухвалив закон про допомогу українцям без поправок: що зміниться для біженців17.09.25, 23:08 • 4068 переглядiв

Степан Гафтко

