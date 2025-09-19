Кількість біженців у Німеччині зменшилася вперше з 2011 року

Вперше за останні 14 років кількість біженців у Німеччині скоротилася. За даними федерального уряду, у першій половині 2025 року їхня чисельність зменшилася приблизно на 50 тисяч осіб – із 3,545 млн на кінець 2024 року до 3,495 млн. Про це повідомляє у своєму матеріалі Spiegel, пише УНН.

Причинами скорочення біженців стали депортації, добровільні виїзди та натуралізація. Протягом минулого року громадянство Німеччини отримали понад 83 тисячі колишніх громадян Сирії.

Натомість близько 492 тисяч осіб у країні залишаються з невизначеним статусом. Значну частку становлять і українські біженці. За інформацією німецької сторони, станом на липень у ФРН проживає 1,27 млн українців.

Це справді не привід для святкування, адже причин для втечі у світі більше, ніж будь-коли раніше. Той факт, що абсолютна кількість біженців у Німеччині зменшується, демонструє абсурдність розмов про нібито надзвичайний стан, який дозволив би призупинити дію законодавства ЄС про надання притулку