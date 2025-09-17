$41.180.06
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17:46 • 8326 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
16:51 • 13153 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
15:01 • 14012 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 20622 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 34230 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 39068 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 38623 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 104789 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 121893 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Польский Сенат принял закон о помощи украинцам без поправок: что изменится для беженцев

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Сенат Польши без поправок проголосовал за законопроект, сохраняющий помощь "800+" только для работающих украинцев. Закон также ужесточает контроль над получением соцпомощи и ограничивает пользование медицинскими услугами для взрослых граждан Украины.

Польский Сенат принял закон о помощи украинцам без поправок: что изменится для беженцев

Сенат Польши без поправок проголосовал за законопроект, который сохраняет помощь "800+" только для работающих украинцев. Об этом пишет издание Polskie Radio, передает УНН.

Сенат принял законопроект об иностранцах и помощи гражданам Украины без поправок. "За" проголосовали 57 сенаторов, "против" - 32, никто не воздержался от голоса. Закон продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, а также связывает выплату социальных пособий - в частности программы "800+" - с профессиональной активностью. Нормы были подготовлены после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущую версию этого закона 

- пишет издание.

Закон ужесточает контроль над получением иностранцами соцпомощи. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Исключением, например, являются родители детей с инвалидностью.

Документ также вводит ограничения относительно возможности пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и врачебных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении.

Согласно закону, действующие нормы относительно легальности пребывания украинских военных беженцев будут продлены до 4 марта.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинцам по программе "800+". Она гарантировала ежемесячную выплату в размере 800 злотых на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, независимо от дохода семьи. Выплаты также доступны родителям украинских детей, проживающих в Польше.

В Польше ужесточают требования относительно помощи украинцам в рамках доступа к программе "800+". Следует быть "профессионально активными и обеспечивать обучение детей в польской школе. Постоянный комитет Совета Министров принял законопроект, который продлевает легальность пребывания украинцев в пределах обстоятельств, сложившихся после полномасштабного вторжения РФ, но вносит определенные предложения.

Павел Башинский

Новости МираНаши за границей
Кароль Навроцкий
Польша