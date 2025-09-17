Польский Сенат принял закон о помощи украинцам без поправок: что изменится для беженцев
Киев • УНН
Сенат Польши без поправок проголосовал за законопроект, который сохраняет помощь "800+" только для работающих украинцев. Об этом пишет издание Polskie Radio, передает УНН.
Сенат принял законопроект об иностранцах и помощи гражданам Украины без поправок. "За" проголосовали 57 сенаторов, "против" - 32, никто не воздержался от голоса. Закон продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, а также связывает выплату социальных пособий - в частности программы "800+" - с профессиональной активностью. Нормы были подготовлены после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущую версию этого закона
Закон ужесточает контроль над получением иностранцами соцпомощи. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Исключением, например, являются родители детей с инвалидностью.
Документ также вводит ограничения относительно возможности пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и врачебных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении.
Согласно закону, действующие нормы относительно легальности пребывания украинских военных беженцев будут продлены до 4 марта.
Напомним
Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинцам по программе "800+". Она гарантировала ежемесячную выплату в размере 800 злотых на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, независимо от дохода семьи. Выплаты также доступны родителям украинских детей, проживающих в Польше.
В Польше ужесточают требования относительно помощи украинцам в рамках доступа к программе "800+". Следует быть "профессионально активными и обеспечивать обучение детей в польской школе. Постоянный комитет Совета Министров принял законопроект, который продлевает легальность пребывания украинцев в пределах обстоятельств, сложившихся после полномасштабного вторжения РФ, но вносит определенные предложения.