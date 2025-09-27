$41.490.08
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 32717 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 41476 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30
Киев рассматривает аренду отелей для пострадавших от атак и урегулирование выплат

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Киевские городские власти рассматривают аренду отелей как временное жилье для людей, потерявших дома из-за вражеских атак, а также обсуждают урегулирование сроков выплаты помощи. Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о совещании по этим вопросам, поскольку маневренного фонда недостаточно.

Киев рассматривает аренду отелей для пострадавших от атак и урегулирование выплат

Городские власти рассматривают варианты временного жилья, в частности, аренду гостиниц, для людей, потерявших жилье в результате вражеских атак Киева, а также урегулирование сроков выплаты помощи. Об этом сообщил начальник киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в своем Telegram, передает УНН.

Детали

Ткаченко отметил, что провел совещание возле разрушенного дома с депутатами от всех фракций Киевсовета и главой Дарницкого района.

Люди, потерявшие жилье, сегодня остаются один на один с проблемами. Самый болезненный вопрос – отсутствие четких сроков, в которые они могут получить помощь. У кого-то уже несколько месяцев нет ответа, где жить завтра. И это на четвертый год полномасштабной войны. Системное решение отсутствует

- говорится в сообщении чиновника.

По его словам, маневренного фонда недостаточно. Он фактически отсутствует. А департаменты города не дают системных решений.

Глава КГВА добавил, что в течение нескольких дней депутаты скоординируются, чтобы предоставить общий порядок действий по этой проблеме. 

Речь идет не только об обеспечении маневренным фондом. Мы говорим о возможности привлечения гостиниц на условиях аренды, о временном жилье через городской штаб, об урегулировании сроков выплаты помощи. Потому что сегодня жители города не могут жить в ожидании без конца. Это также представители общины проработают

- написал он. 

"Отдельный блок – безопасность. Мы должны обустраивать модульные укрытия и использовать подземные переходы под простейшие убежища со скамейками и дверями. Это можно делать быстро, если есть политическая воля и консолидация усилий. И об этом мы также договорились", - подчеркнул он, заметив, что только тогда, когда власть и представители общины работают вместе, можно дать результат для киевлян, преодолеть вызовы агрессии.

Напомним

Правительство Украины расширило категории для возмещения ущерба от войны. Теперь можно подавать заявления о вынужденном выезде, депортации, потере жилья, работы и бизнеса.

Нужен отдельный международный компенсационный фонд: Свириденко о запуске эффективного механизма компенсаций для украинцев16.09.25, 21:47 • 2702 просмотра

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Киев