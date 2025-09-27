Киев рассматривает аренду отелей для пострадавших от атак и урегулирование выплат

Городские власти рассматривают варианты временного жилья, в частности, аренду гостиниц, для людей, потерявших жилье в результате вражеских атак Киева, а также урегулирование сроков выплаты помощи. Об этом сообщил начальник киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в своем Telegram, передает УНН.

Детали

Ткаченко отметил, что провел совещание возле разрушенного дома с депутатами от всех фракций Киевсовета и главой Дарницкого района.

Люди, потерявшие жилье, сегодня остаются один на один с проблемами. Самый болезненный вопрос – отсутствие четких сроков, в которые они могут получить помощь. У кого-то уже несколько месяцев нет ответа, где жить завтра. И это на четвертый год полномасштабной войны. Системное решение отсутствует - говорится в сообщении чиновника.

По его словам, маневренного фонда недостаточно. Он фактически отсутствует. А департаменты города не дают системных решений.

Глава КГВА добавил, что в течение нескольких дней депутаты скоординируются, чтобы предоставить общий порядок действий по этой проблеме.

Речь идет не только об обеспечении маневренным фондом. Мы говорим о возможности привлечения гостиниц на условиях аренды, о временном жилье через городской штаб, об урегулировании сроков выплаты помощи. Потому что сегодня жители города не могут жить в ожидании без конца. Это также представители общины проработают - написал он.

"Отдельный блок – безопасность. Мы должны обустраивать модульные укрытия и использовать подземные переходы под простейшие убежища со скамейками и дверями. Это можно делать быстро, если есть политическая воля и консолидация усилий. И об этом мы также договорились", - подчеркнул он, заметив, что только тогда, когда власть и представители общины работают вместе, можно дать результат для киевлян, преодолеть вызовы агрессии.

Напомним

Правительство Украины расширило категории для возмещения ущерба от войны. Теперь можно подавать заявления о вынужденном выезде, депортации, потере жилья, работы и бизнеса.

