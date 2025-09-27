Киев рассматривает аренду отелей для пострадавших от атак и урегулирование выплат
Киев • УНН
Киевские городские власти рассматривают аренду отелей как временное жилье для людей, потерявших дома из-за вражеских атак, а также обсуждают урегулирование сроков выплаты помощи. Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о совещании по этим вопросам, поскольку маневренного фонда недостаточно.
Городские власти рассматривают варианты временного жилья, в частности, аренду гостиниц, для людей, потерявших жилье в результате вражеских атак Киева, а также урегулирование сроков выплаты помощи. Об этом сообщил начальник киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в своем Telegram, передает УНН.
Детали
Ткаченко отметил, что провел совещание возле разрушенного дома с депутатами от всех фракций Киевсовета и главой Дарницкого района.
Люди, потерявшие жилье, сегодня остаются один на один с проблемами. Самый болезненный вопрос – отсутствие четких сроков, в которые они могут получить помощь. У кого-то уже несколько месяцев нет ответа, где жить завтра. И это на четвертый год полномасштабной войны. Системное решение отсутствует
По его словам, маневренного фонда недостаточно. Он фактически отсутствует. А департаменты города не дают системных решений.
Глава КГВА добавил, что в течение нескольких дней депутаты скоординируются, чтобы предоставить общий порядок действий по этой проблеме.
Речь идет не только об обеспечении маневренным фондом. Мы говорим о возможности привлечения гостиниц на условиях аренды, о временном жилье через городской штаб, об урегулировании сроков выплаты помощи. Потому что сегодня жители города не могут жить в ожидании без конца. Это также представители общины проработают
"Отдельный блок – безопасность. Мы должны обустраивать модульные укрытия и использовать подземные переходы под простейшие убежища со скамейками и дверями. Это можно делать быстро, если есть политическая воля и консолидация усилий. И об этом мы также договорились", - подчеркнул он, заметив, что только тогда, когда власть и представители общины работают вместе, можно дать результат для киевлян, преодолеть вызовы агрессии.
Напомним
Правительство Украины расширило категории для возмещения ущерба от войны. Теперь можно подавать заявления о вынужденном выезде, депортации, потере жилья, работы и бизнеса.
Нужен отдельный международный компенсационный фонд: Свириденко о запуске эффективного механизма компенсаций для украинцев16.09.25, 21:47 • 2702 просмотра