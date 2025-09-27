$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 вересня, 14:33 • 31318 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 60194 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 26544 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 26272 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 27429 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 23449 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 41759 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 45085 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 48950 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 29592 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Київ розглядає оренду готелів для постраждалих від атак та врегулювання виплат

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Київська міська влада розглядає оренду готелів як тимчасове житло для людей, які втратили домівки через ворожі атаки, а також обговорює врегулювання термінів виплати допомоги. Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про нараду щодо цих питань, оскільки маневреного фонду недостатньо.

Київ розглядає оренду готелів для постраждалих від атак та врегулювання виплат

Міська влада розглядає варіанти тимчасового житла, зокрема, оренду готелів, для людей, які втратили житло внаслідок ворожих атак Києва, а також врегулювання термінів виплати допомоги. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у своєму Telegram, передає УНН.

Деталі

Ткаченко зазначив, що провів нараду біля зруйнованого будинку з депутатами від усіх фракцій Київради та головою Дарницького району.

Люди, які втратили житло, сьогодні залишаються сам на сам із проблемами. Найболючіше питання – відсутність чітких термінів, у які вони можуть отримати допомогу. У когось вже кілька місяців немає відповіді, де жити завтра. І це на четвертий рік повномасштабної війни. Системне рішення відсутнє

- йдеться у дописі чиновника.

За його словами, маневреного фонду недостатньо. Він фактично відсутній. А департаменти міста не дають системних рішень.

Очільник КМВА додав, що протягом кількох днів депутати скоординуються, щоб надати спільний порядок дій по цій проблемі. 

Йдеться не тільки про забезпечення маневреним фондом. Ми говоримо про можливість залучення готелів на умовах оренди, про тимчасове житло через міський штаб, про врегулювання термінів виплати допомоги. Бо сьогодні мешканці міста не можуть жити в очікуванні без кінця. Це також представники громади пропрацюють

- написав він. 

"Окремий блок – безпека. Ми маємо облаштовувати модульні укриття і використовувати підземні переходи під найпростіші сховища з лавками та дверима. Це можна робити швидко, якщо є політична воля і консолідація зусиль. І про це ми також домовились", - наголосив він, зауваживши, що лише тоді, коли влада і представники громади працюють разом, можна дати результат для киян, подолати виклики агресії.

Нагадаємо

Уряд України розширив категорії для відшкодування збитків від війни. Тепер можна подавати заяви про вимушений виїзд, депортацію, втрату житла, роботи та бізнесу.

Потрібен окремий міжнародний компенсаційний фонд: Свириденко про запуск ефективного механізму компенсацій для українців16.09.25, 21:47 • 2702 перегляди

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Київ