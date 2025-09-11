Україна розширює перелік випадків для відшкодування збитків від війни
Київ • УНН
Уряд України розширив категорії для відшкодування збитків від війни. Тепер можна подавати заяви про вимушений виїзд, депортацію, втрату житла, роботи та бізнесу.
Відшкодування збитків від війни охоплюватиме ширший перелік випадків. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
Як зазначила Юлія Свириденко, у середу 10 вересня Уряд ухвалив низку важливих змін. Так, відшкодування збитків через війну тепер передбачає більше категорій.
Незабаром, подати заяву можна буде не лише про смерть та зникнення близьких, шкоду здоров'ю чи втрачене майно, а і про вимушені виїзди за кордон, депортацію дітей і дорослих, втрату житла, роботи чи власного бізнесу
"Подача заяви про відшкодування збитків, втрат чи шкоди до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, працює, як і раніше, через "Дію", - уточнила вона.
Нагадаємо
Уряд України схвалив шість нових категорій для Міжнародного реєстру збитків. Постраждалі від агресії рф зможуть подати заяви через "Дію".
Військово-лікарська експертиза ЗСУ поширюється на інші силові структури - Свириденко10.09.25, 22:09 • 1692 перегляди