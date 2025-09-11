Україна розширює перелік випадків для відшкодування збитків від війни

Відшкодування збитків від війни охоплюватиме ширший перелік випадків. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Як зазначила Юлія Свириденко, у середу 10 вересня Уряд ухвалив низку важливих змін. Так, відшкодування збитків через війну тепер передбачає більше категорій.

Незабаром, подати заяву можна буде не лише про смерть та зникнення близьких, шкоду здоров'ю чи втрачене майно, а і про вимушені виїзди за кордон, депортацію дітей і дорослих, втрату житла, роботи чи власного бізнесу