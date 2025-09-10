$41.120.13
Ексклюзив
15:04 • 12844 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 30866 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 22486 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 25670 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 27282 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 57422 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 78735 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 62301 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34577 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38742 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Військово-лікарська експертиза ЗСУ поширюється на інші силові структури - Свириденко

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Правила військово-лікарської експертизи ЗСУ тепер діють для СБУ, СЗР, ДПСУ, Нацгвардії та УДО. Спрощено проходження медекспертиз, зокрема дистанційно, для військових, що лікуються за кордоном.

Військово-лікарська експертиза ЗСУ поширюється на інші силові структури - Свириденко

Правила військово-лікарської експертизи Збройних Сил України відтепер поширюватимуться на СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Нацгвардію та УДО. Крім того, спрощено процедуру проходження медичних і військово-лікарських експертиз, у тому числі дистанційно. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

За словами Юлії Свириденко на засіданні Уряду у середу, 10 вересня ухвалили низку важливих змін. Зокрема, упорядкували роботу військово-лікарської комісії - забезпечили єдиний стандарт огляду для всіх Сил оборони.

Дія правил військово-лікарської експертизи ЗСУ відтепер поширюватиметься на СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Нацгвардію та УДО 

- написала Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що усі вони будуть користуватися єдиним Розкладом хвороб для визначення придатності до служби. Медогляди для військових цих органів проводитимуться у власних медзакладах, а якщо їх немає — у цивільних лікарнях за договорами.

"Також спростили проходження медичних і військово-лікарських експертиз, у тому числі дистанційно, для військових та постраждалих, які довго лікуються за кордоном (12 місяців і більше) й не можуть пройти експертизу в Україні", - додала Прем'єр-міністр України.

Віта Зеленецька

