Військово-лікарська експертиза ЗСУ поширюється на інші силові структури - Свириденко
Київ • УНН
Правила військово-лікарської експертизи ЗСУ тепер діють для СБУ, СЗР, ДПСУ, Нацгвардії та УДО. Спрощено проходження медекспертиз, зокрема дистанційно, для військових, що лікуються за кордоном.
Правила військово-лікарської експертизи Збройних Сил України відтепер поширюватимуться на СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Нацгвардію та УДО. Крім того, спрощено процедуру проходження медичних і військово-лікарських експертиз, у тому числі дистанційно. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
За словами Юлії Свириденко на засіданні Уряду у середу, 10 вересня ухвалили низку важливих змін. Зокрема, упорядкували роботу військово-лікарської комісії - забезпечили єдиний стандарт огляду для всіх Сил оборони.
Дія правил військово-лікарської експертизи ЗСУ відтепер поширюватиметься на СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Нацгвардію та УДО
Зазначається, що усі вони будуть користуватися єдиним Розкладом хвороб для визначення придатності до служби. Медогляди для військових цих органів проводитимуться у власних медзакладах, а якщо їх немає — у цивільних лікарнях за договорами.
"Також спростили проходження медичних і військово-лікарських експертиз, у тому числі дистанційно, для військових та постраждалих, які довго лікуються за кордоном (12 місяців і більше) й не можуть пройти експертизу в Україні", - додала Прем'єр-міністр України.
