Военно-врачебная экспертиза ВСУ распространяется на другие силовые структуры - Свириденко

Правила военно-врачебной экспертизы Вооруженных Сил Украины отныне будут распространяться на СБУ, Службу внешней разведки, Госпогранслужбу, Нацгвардию и УГО. Кроме того, упрощена процедура прохождения медицинских и военно-врачебных экспертиз, в том числе дистанционно. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

По словам Юлии Свириденко, на заседании Правительства в среду, 10 сентября, приняли ряд важных изменений. В частности, упорядочили работу военно-врачебной комиссии - обеспечили единый стандарт осмотра для всех Сил обороны.

