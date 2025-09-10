Военно-врачебная экспертиза ВСУ распространяется на другие силовые структуры - Свириденко
Правила военно-врачебной экспертизы ВСУ теперь действуют для СБУ, СВР, ГПСУ, Нацгвардии и УГО. Упрощено прохождение медэкспертиз, в частности дистанционно, для военных, лечащихся за границей.
Правила военно-врачебной экспертизы Вооруженных Сил Украины отныне будут распространяться на СБУ, Службу внешней разведки, Госпогранслужбу, Нацгвардию и УГО. Кроме того, упрощена процедура прохождения медицинских и военно-врачебных экспертиз, в том числе дистанционно. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
По словам Юлии Свириденко, на заседании Правительства в среду, 10 сентября, приняли ряд важных изменений. В частности, упорядочили работу военно-врачебной комиссии - обеспечили единый стандарт осмотра для всех Сил обороны.
Действие правил военно-врачебной экспертизы ВСУ отныне будет распространяться на СБУ, Службу внешней разведки, Госпогранслужбу, Нацгвардию и УГО.
Отмечается, что все они будут пользоваться единым Расписанием болезней для определения пригодности к службе. Медосмотры для военных этих органов будут проводиться в собственных медучреждениях, а если их нет — в гражданских больницах по договорам.
"Также упростили прохождение медицинских и военно-врачебных экспертиз, в том числе дистанционно, для военных и пострадавших, которые долго лечатся за границей (12 месяцев и более) и не могут пройти экспертизу в Украине", - добавила Премьер-министр Украины.
