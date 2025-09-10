$41.120.13
Эксклюзив
15:04 • 12924 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 31130 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 22591 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 25769 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 27380 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 57544 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 78855 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 62386 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34587 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38753 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Военно-врачебная экспертиза ВСУ распространяется на другие силовые структуры - Свириденко

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Правила военно-врачебной экспертизы ВСУ теперь действуют для СБУ, СВР, ГПСУ, Нацгвардии и УГО. Упрощено прохождение медэкспертиз, в частности дистанционно, для военных, лечащихся за границей.

Военно-врачебная экспертиза ВСУ распространяется на другие силовые структуры - Свириденко

Правила военно-врачебной экспертизы Вооруженных Сил Украины отныне будут распространяться на СБУ, Службу внешней разведки, Госпогранслужбу, Нацгвардию и УГО. Кроме того, упрощена процедура прохождения медицинских и военно-врачебных экспертиз, в том числе дистанционно. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По словам Юлии Свириденко, на заседании Правительства в среду, 10 сентября, приняли ряд важных изменений. В частности, упорядочили работу военно-врачебной комиссии - обеспечили единый стандарт осмотра для всех Сил обороны.

Действие правил военно-врачебной экспертизы ВСУ отныне будет распространяться на СБУ, Службу внешней разведки, Госпогранслужбу, Нацгвардию и УГО.

- написала Свириденко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что все они будут пользоваться единым Расписанием болезней для определения пригодности к службе. Медосмотры для военных этих органов будут проводиться в собственных медучреждениях, а если их нет — в гражданских больницах по договорам.

"Также упростили прохождение медицинских и военно-врачебных экспертиз, в том числе дистанционно, для военных и пострадавших, которые долго лечатся за границей (12 месяцев и более) и не могут пройти экспертизу в Украине", - добавила Премьер-министр Украины.

Вита Зеленецкая

ОбществоПолитика
Юлия Свириденко
Служба внешней разведки Украины
Национальная гвардия Украины
Государственная пограничная служба Украины
Служба безопасности Украины
Украина