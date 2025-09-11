$41.120.13
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 15055 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 38629 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 25597 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 28549 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 29963 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 60603 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 81819 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 64498 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34865 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38962 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Украина расширяет перечень случаев для возмещения ущерба от войны

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Правительство Украины расширило категории для возмещения ущерба от войны. Теперь можно подавать заявления о вынужденном выезде, депортации, потере жилья, работы и бизнеса.

Украина расширяет перечень случаев для возмещения ущерба от войны

Возмещение ущерба от войны будет охватывать более широкий перечень случаев. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Как отметила Юлия Свириденко, в среду 10 сентября Правительство приняло ряд важных изменений. Так, возмещение ущерба из-за войны теперь предусматривает больше категорий.

Вскоре подать заявление можно будет не только о смерти и исчезновении близких, вреде здоровью или утраченном имуществе, но и о вынужденных выездах за границу, депортации детей и взрослых, потере жилья, работы или собственного бизнеса

- написала Премьер-министр Украины в своем Telegram-канале.

"Подача заявления о возмещении убытков, потерь или вреда в Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, работает, как и раньше, через "Дію", - уточнила она.

Напомним

Правительство Украины одобрило шесть новых категорий для Международного реестра убытков. Пострадавшие от агрессии РФ смогут подать заявления через "Дію".

Военно-врачебная экспертиза ВСУ распространяется на другие силовые структуры - Свириденко10.09.25, 22:09 • 1646 просмотров

Вита Зеленецкая

