Украина расширяет перечень случаев для возмещения ущерба от войны

Возмещение ущерба от войны будет охватывать более широкий перечень случаев. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Как отметила Юлия Свириденко, в среду 10 сентября Правительство приняло ряд важных изменений. Так, возмещение ущерба из-за войны теперь предусматривает больше категорий.

Вскоре подать заявление можно будет не только о смерти и исчезновении близких, вреде здоровью или утраченном имуществе, но и о вынужденных выездах за границу, депортации детей и взрослых, потере жилья, работы или собственного бизнеса