Украина расширяет перечень случаев для возмещения ущерба от войны
Киев • УНН
Правительство Украины расширило категории для возмещения ущерба от войны. Теперь можно подавать заявления о вынужденном выезде, депортации, потере жилья, работы и бизнеса.
Возмещение ущерба от войны будет охватывать более широкий перечень случаев. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Как отметила Юлия Свириденко, в среду 10 сентября Правительство приняло ряд важных изменений. Так, возмещение ущерба из-за войны теперь предусматривает больше категорий.
Вскоре подать заявление можно будет не только о смерти и исчезновении близких, вреде здоровью или утраченном имуществе, но и о вынужденных выездах за границу, депортации детей и взрослых, потере жилья, работы или собственного бизнеса
"Подача заявления о возмещении убытков, потерь или вреда в Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, работает, как и раньше, через "Дію", - уточнила она.
Напомним
Правительство Украины одобрило шесть новых категорий для Международного реестра убытков. Пострадавшие от агрессии РФ смогут подать заявления через "Дію".
