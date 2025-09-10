$41.120.13
Ексклюзив
15:04 • 3040 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 12627 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 13886 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 17578 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 20536 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 48307 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 69250 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 56103 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 33116 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 37378 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Міжнародний реєстр збитків: допомогу зможуть отримати ще шість категорій українців

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Уряд України схвалив шість нових категорій для Міжнародного реєстру збитків. Постраждалі від агресії рф зможуть подати заяви через "Дію".

Міжнародний реєстр збитків: допомогу зможуть отримати ще шість категорій українців

Невдовзі до Міжнародного реєстру збитків зможуть звернутися більше українців, які постраждали від російської агресії. Подати заяви на відшкодування матимуть можливість ще шість категорій громадян. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації України, пише УНН.

Розширюємо Реєстр збитків — незабаром у "Дії" зʼявляться шість нових категорій

- йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що кожен день війни — це нові втрати, новий біль, нові зруйновані життя. Тому важливо, щоб кожен, хто постраждав від дій агресора, подав заяву про завдану шкоду.

Відповідно уряд схвалив шість нових категорій до міжнародного Реєстру збитків у "Дії".

Невдовзі зафіксувати злочини рф зможуть українці, які зазнали:

  • вимушеного переміщення за межі України;
    • насильницького переміщення або депортація дітей;
      • насильницького переміщення або депортація дорослих;
        • втрату житла або місця проживання;
          • втрату оплачуваної роботи;
            • втрата приватного підприємництва.

              "Ми додатково повідомимо, коли подання заяв у "Дії" стане доступним за кожною з цих категорій. Слідкуйте за оновленнями", — додали у Мінцифри.

              Оформлення заповітів за кордоном: в Мін’юсті пояснили алгоритм дій26.08.25, 21:42 • 4026 переглядiв

              Ольга Розгон

              СуспільствоПолітика
              Україна