Оформлення заповітів за кордоном: в Мін’юсті пояснили алгоритм дій

Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть оформити заповіт, звернувшись консульських установ України, або ж до іноземних нотаріусів, як згідно з законодавством країни перебування, можу здійснювати такі операції. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство юстиції. Деталі За законодавством України усі громадяни мають право на свій розсуд вирішувати долю свого майна, зокрема заповідати його. Зберігається це право й за тими з них, хто під час повномасштабного вторгнення був змушений покинути домівку та виїхати за межі країни - зазначили в Міністерстві юстиції. В Міністерстві також пояснили, що навіть перебуваючи за кордоном, громадяни України можуть легально і відповідно до закону сформувати заповіт та вчинити нотаріальні дії, щоб засвідчити його. Це можна зробити, звернувшись до консульських установ України або до іноземних нотаріусів та інших органів країни перебування, які наділені відповідно до іноземного законодавства таким повноваженнями. Заяви про державну реєстрацію заповітів посвідчених консульськими установами України, зміни до них, скасування заповітів можуть бути подані Реєстратору (державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіву, приватному нотаріусу) безпосередньо заповідачем. Під час подання зазначених заяв за встановленою формою, заповідач, пред’являє паспорт або інший документ, який посвідчує особу. Доповнення У першому півріччі 2025 року українці використали 3,4 млн нотаріальних бланків, що на 5% менше, ніж торік. Оформлення спадщини та відчуження землі залишаються найпопулярнішими, тоді як кількість заповітів знизилася на 15%. Нотаріус або посадова особа призначають управителя спадщини для забезпечення цілісності майна до з’явлення спадкоємців. Ним може бути спадкоємець, виконавець заповіту, юрособа чи сільрада.