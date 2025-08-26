$41.430.15
Ексклюзив
17:12 • 21667 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 40808 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
14:13 • 31281 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 85794 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 125249 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 118304 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 51854 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 149050 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 61894 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 55723 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Оформлення заповітів за кордоном: в Мін’юсті пояснили алгоритм дій

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Громадяни України за кордоном можуть оформити заповіт через консульські установи або іноземних нотаріусів. Заповідач подає заяву про реєстрацію заповіту особисто, пред'явивши документ, що посвідчує особу.

Оформлення заповітів за кордоном: в Мін’юсті пояснили алгоритм дій

Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть оформити заповіт, звернувшись консульських установ України, або ж до іноземних нотаріусів, як згідно з законодавством країни перебування, можу здійснювати такі операції.

Про це пише УНН з посиланням на Міністерство юстиції.

Деталі

За законодавством України усі громадяни мають право на свій розсуд вирішувати долю свого майна, зокрема заповідати його. Зберігається це право й за тими з них, хто під час повномасштабного вторгнення був змушений покинути домівку та виїхати за межі країни

- зазначили в Міністерстві юстиції.

В Міністерстві також пояснили, що навіть перебуваючи за кордоном, громадяни України можуть легально і відповідно до закону сформувати заповіт та вчинити нотаріальні дії, щоб засвідчити його.

Це можна зробити, звернувшись до консульських установ України або до іноземних нотаріусів та інших органів країни перебування, які наділені відповідно до іноземного законодавства таким повноваженнями.

Заяви про державну реєстрацію заповітів посвідчених консульськими установами України, зміни до них, скасування заповітів можуть бути подані Реєстратору (державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіву, приватному нотаріусу) безпосередньо заповідачем.

Під час подання зазначених заяв за встановленою формою, заповідач, пред’являє паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Доповнення

У першому півріччі 2025 року українці використали 3,4 млн нотаріальних бланків, що на 5% менше, ніж торік. Оформлення спадщини та відчуження землі залишаються найпопулярнішими, тоді як кількість заповітів знизилася на 15%.

Нотаріус або посадова особа призначають управителя спадщини для забезпечення цілісності майна до з’явлення спадкоємців. Ним може бути спадкоємець, виконавець заповіту, юрособа чи сільрада.

Павло Зінченко

ПолітикаНаші за кордономЛайфхаки
Міністерство юстиції України
Україна