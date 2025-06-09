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Управління спадком: коли необхідне і хто може його здійснювати - роз'яснили у Мін'юсті

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

Нотаріус або посадова особа призначають управителя спадщини для забезпечення цілісності майна до з’явлення спадкоємців. Ним може бути спадкоємець, виконавець заповіту, юрособа чи сільрада.

Управління спадком: коли необхідне і хто може його здійснювати - роз'яснили у Мін'юсті

До складу спадщини може входити майно, що потребує постійного догляду, збереження або вжиття певних юридичних чи фактичних дій для підтримання його у належному стані. Це можуть бути житлові будинки, приватні підприємства, цінні папери, земельні ділянки, сільськогосподарські тварини тощо. Тож за необхідності нотаріус або посадова особа в сільських населених пунктах призначають управителя спадщини.

Про це пише УНН із посиланням на Міністерство юстиції.

Деталі

З метою забезпечення цілісності майна, запобігання його псуванню, втраті господарського призначення або зменшенню вартості, законодавство передбачає можливість призначити особу, яка буде здійснювати управління спадщиною до з’явлення спадкоємців або до її прийняття.

У таких випадках нотаріус або посадова особа в сільських населених пунктах призначають управителя спадщини.

Ним може бути:

  • один із спадкоємців;
    • виконавець заповіту;
      • інша фізична особа з повною цивільною дієздатністю або ж юридична особа у разі відсутності попередніх;
        • сільська, селищна, міська рада, якщо до складу спадщини входить земельна ділянка.

          Управитель спадщини має право на вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини до з’явлення спадкоємців або до прийняття спадщини

          - йдеться в повідомленні.

          Передача майна в управління не тягне за собою переходу права власності на нього до його управителя.

          Нагадаємо

          Раніше УНН писав, що всі спадкоємці за законом мають рівні частки у спадковому майні, якщо інше не передбачено заповітом. Однак поділ спадку може змінюватися за згодою між спадкоємцями.

          Яна Соколівська

          Яна Соколівська

          СуспільствоНерухомість
          Міністерство юстиції України
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