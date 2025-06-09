Управління спадком: коли необхідне і хто може його здійснювати - роз'яснили у Мін'юсті

До складу спадщини може входити майно, що потребує постійного догляду, збереження або вжиття певних юридичних чи фактичних дій для підтримання його у належному стані. Це можуть бути житлові будинки, приватні підприємства, цінні папери, земельні ділянки, сільськогосподарські тварини тощо. Тож за необхідності нотаріус або посадова особа в сільських населених пунктах призначають управителя спадщини.

Про це пише УНН із посиланням на Міністерство юстиції.

Деталі

З метою забезпечення цілісності майна, запобігання його псуванню, втраті господарського призначення або зменшенню вартості, законодавство передбачає можливість призначити особу, яка буде здійснювати управління спадщиною до з’явлення спадкоємців або до її прийняття.

У таких випадках нотаріус або посадова особа в сільських населених пунктах призначають управителя спадщини.

Ним може бути:

один із спадкоємців;

виконавець заповіту;

інша фізична особа з повною цивільною дієздатністю або ж юридична особа у разі відсутності попередніх;

сільська, селищна, міська рада, якщо до складу спадщини входить земельна ділянка.

Управитель спадщини має право на вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини до з’явлення спадкоємців або до прийняття спадщини - йдеться в повідомленні.

Передача майна в управління не тягне за собою переходу права власності на нього до його управителя.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що всі спадкоємці за законом мають рівні частки у спадковому майні, якщо інше не передбачено заповітом. Однак поділ спадку може змінюватися за згодою між спадкоємцями.