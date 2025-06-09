Управління спадком: коли необхідне і хто може його здійснювати - роз'яснили у Мін'юсті
Київ • УНН
Нотаріус або посадова особа призначають управителя спадщини для забезпечення цілісності майна до з’явлення спадкоємців. Ним може бути спадкоємець, виконавець заповіту, юрособа чи сільрада.
До складу спадщини може входити майно, що потребує постійного догляду, збереження або вжиття певних юридичних чи фактичних дій для підтримання його у належному стані. Це можуть бути житлові будинки, приватні підприємства, цінні папери, земельні ділянки, сільськогосподарські тварини тощо. Тож за необхідності нотаріус або посадова особа в сільських населених пунктах призначають управителя спадщини.
Про це пише УНН із посиланням на Міністерство юстиції.
Деталі
З метою забезпечення цілісності майна, запобігання його псуванню, втраті господарського призначення або зменшенню вартості, законодавство передбачає можливість призначити особу, яка буде здійснювати управління спадщиною до з’явлення спадкоємців або до її прийняття.
У таких випадках нотаріус або посадова особа в сільських населених пунктах призначають управителя спадщини.
Ним може бути:
- один із спадкоємців;
- виконавець заповіту;
- інша фізична особа з повною цивільною дієздатністю або ж юридична особа у разі відсутності попередніх;
- сільська, селищна, міська рада, якщо до складу спадщини входить земельна ділянка.
Управитель спадщини має право на вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини до з’явлення спадкоємців або до прийняття спадщини
Передача майна в управління не тягне за собою переходу права власності на нього до його управителя.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що всі спадкоємці за законом мають рівні частки у спадковому майні, якщо інше не передбачено заповітом. Однак поділ спадку може змінюватися за згодою між спадкоємцями.