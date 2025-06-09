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Управление наследством: когда необходимо и кто может его осуществлять - разъяснили в Минюсте

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Нотариус или должностное лицо назначают управляющего наследством для обеспечения целостности имущества до появления наследников. Им может быть наследник, исполнитель завещания, юрлицо или сельсовет.

Управление наследством: когда необходимо и кто может его осуществлять - разъяснили в Минюсте

В состав наследства может входить имущество, требующее постоянного ухода, сохранения или принятия определенных юридических или фактических действий для поддержания его в надлежащем состоянии. Это могут быть жилые дома, частные предприятия, ценные бумаги, земельные участки, сельскохозяйственные животные и тому подобное. Поэтому при необходимости нотариус или должностное лицо в сельских населенных пунктах назначают управляющего наследством.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство юстиции.

Детали

С целью обеспечения целостности имущества, предотвращения его порчи, потери хозяйственного назначения или уменьшения стоимости, законодательство предусматривает возможность назначить лицо, которое будет осуществлять управление наследством до появления наследников или до его принятия.

В таких случаях нотариус или должностное лицо в сельских населенных пунктах назначают управляющего наследством.

Им может быть:

  • один из наследников;
    • исполнитель завещания;
      • другое физическое лицо с полной гражданской дееспособностью или юридическое лицо в случае отсутствия предыдущих;
        • сельский, поселковый, городской совет, если в состав наследства входит земельный участок.

          Управляющий наследством имеет право на совершение любых необходимых действий, направленных на сохранение наследства до появления наследников или до принятия наследства

          - говорится в сообщении.

          Передача имущества в управление не влечет за собой перехода права собственности на него к его управляющему.

          Напомним

          Ранее УНН писал, что все наследники по закону имеют равные доли в наследственном имуществе, если иное не предусмотрено завещанием. Однако раздел наследства может изменяться по согласию между наследниками.

          Яна Соколовская

          Яна Соколовская

          ОбществоНедвижимость
          Министерство юстиции Украины
          Украина
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