Управление наследством: когда необходимо и кто может его осуществлять - разъяснили в Минюсте

В состав наследства может входить имущество, требующее постоянного ухода, сохранения или принятия определенных юридических или фактических действий для поддержания его в надлежащем состоянии. Это могут быть жилые дома, частные предприятия, ценные бумаги, земельные участки, сельскохозяйственные животные и тому подобное. Поэтому при необходимости нотариус или должностное лицо в сельских населенных пунктах назначают управляющего наследством.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство юстиции.

Детали

С целью обеспечения целостности имущества, предотвращения его порчи, потери хозяйственного назначения или уменьшения стоимости, законодательство предусматривает возможность назначить лицо, которое будет осуществлять управление наследством до появления наследников или до его принятия.

В таких случаях нотариус или должностное лицо в сельских населенных пунктах назначают управляющего наследством.

Им может быть:

один из наследников;

исполнитель завещания;

другое физическое лицо с полной гражданской дееспособностью или юридическое лицо в случае отсутствия предыдущих;

сельский, поселковый, городской совет, если в состав наследства входит земельный участок.

Управляющий наследством имеет право на совершение любых необходимых действий, направленных на сохранение наследства до появления наследников или до принятия наследства - говорится в сообщении.

Передача имущества в управление не влечет за собой перехода права собственности на него к его управляющему.

Напомним

Ранее УНН писал, что все наследники по закону имеют равные доли в наследственном имуществе, если иное не предусмотрено завещанием. Однако раздел наследства может изменяться по согласию между наследниками.