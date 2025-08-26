Оформление завещаний за границей: в Минюсте объяснили алгоритм действий

Граждане Украины, находящиеся за границей, могут оформить завещание, обратившись в консульские учреждения Украины, или же к иностранным нотариусам, которые согласно законодательству страны пребывания, могут осуществлять такие операции.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство юстиции.

Детали

По законодательству Украины все граждане имеют право по своему усмотрению решать судьбу своего имущества, в частности завещать его. Сохраняется это право и за теми из них, кто во время полномасштабного вторжения был вынужден покинуть дом и выехать за пределы страны - отметили в Министерстве юстиции.

В Министерстве также пояснили, что даже находясь за границей, граждане Украины могут легально и в соответствии с законом сформировать завещание и совершить нотариальные действия, чтобы заверить его.

Это можно сделать, обратившись в консульские учреждения Украины или к иностранным нотариусам и другим органам страны пребывания, которые наделены в соответствии с иностранным законодательством такими полномочиями.

Заявления о государственной регистрации завещаний, удостоверенных консульскими учреждениями Украины, изменения к ним, отмена завещаний могут быть поданы Регистратору (государственной нотариальной конторе, государственному нотариальному архиву, частному нотариусу) непосредственно завещателем.

При подаче указанных заявлений по установленной форме, завещатель предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Дополнение

В первом полугодии 2025 года украинцы использовали 3,4 млн нотариальных бланков, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Оформление наследства и отчуждение земли остаются самыми популярными, тогда как количество завещаний снизилось на 15%.

Нотариус или должностное лицо назначают управляющего наследством для обеспечения целостности имущества до появления наследников. Им может быть наследник, исполнитель завещания, юрлицо или сельсовет.