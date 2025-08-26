Оформление завещаний за границей: в Минюсте объяснили алгоритм действий

$41.430.15
Эксклюзив
17:12 • 19981 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
16:15 • 36818 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
14:13 • 29123 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 82768 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 123748 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 116086 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 51433 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 148588 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 61769 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 55666 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 93709 просмотра
Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД26 августа, 10:30 • 60833 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский26 августа, 11:34 • 65592 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года13:17 • 41954 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto14:05 • 23426 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
17:12 • 20005 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto14:05 • 23812 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 82796 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 116108 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 145873 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto17:52 • 1486 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года13:17 • 42434 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 94248 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 125785 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 56214 просмотра
Оформление завещаний за границей: в Минюсте объяснили алгоритм действий

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Граждане Украины за границей могут оформить завещание через консульские учреждения или иностранных нотариусов. Завещатель подает заявление о регистрации завещания лично, предъявив документ, удостоверяющий личность.

Оформление завещаний за границей: в Минюсте объяснили алгоритм действий

Граждане Украины, находящиеся за границей, могут оформить завещание, обратившись в консульские учреждения Украины, или же к иностранным нотариусам, которые согласно законодательству страны пребывания, могут осуществлять такие операции.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство юстиции.

Детали

По законодательству Украины все граждане имеют право по своему усмотрению решать судьбу своего имущества, в частности завещать его. Сохраняется это право и за теми из них, кто во время полномасштабного вторжения был вынужден покинуть дом и выехать за пределы страны

- отметили в Министерстве юстиции.

В Министерстве также пояснили, что даже находясь за границей, граждане Украины могут легально и в соответствии с законом сформировать завещание и совершить нотариальные действия, чтобы заверить его.

Это можно сделать, обратившись в консульские учреждения Украины или к иностранным нотариусам и другим органам страны пребывания, которые наделены в соответствии с иностранным законодательством такими полномочиями.

Заявления о государственной регистрации завещаний, удостоверенных консульскими учреждениями Украины, изменения к ним, отмена завещаний могут быть поданы Регистратору (государственной нотариальной конторе, государственному нотариальному архиву, частному нотариусу) непосредственно завещателем.

При подаче указанных заявлений по установленной форме, завещатель предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Дополнение

В первом полугодии 2025 года украинцы использовали 3,4 млн нотариальных бланков, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Оформление наследства и отчуждение земли остаются самыми популярными, тогда как количество завещаний снизилось на 15%.

Нотариус или должностное лицо назначают управляющего наследством для обеспечения целостности имущества до появления наследников. Им может быть наследник, исполнитель завещания, юрлицо или сельсовет.

Павел Зинченко

ПолитикаНаши за границейЛайфхаки
Министерство юстиции Украины
Украина