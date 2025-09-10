Международный реестр ущерба: помощь смогут получить еще шесть категорий украинцев

$41.120.13
Эксклюзив
15:04 • 2952 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 12526 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 13818 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 17504 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 20474 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 48213 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 69146 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 56048 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 33097 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 37359 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Популярные новости
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04 • 42325 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo10 сентября, 07:17 • 40448 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 33626 просмотра
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10:25 • 31925 просмотра
Последствия российской атаки: в Виннице 31 пострадавший, поврежден промышленный объектPhoto11:41 • 17620 просмотра
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов12:07 • 3772 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 74157 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 68006 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 64286 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 132792 просмотра
Международный реестр ущерба: помощь смогут получить еще шесть категорий украинцев

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Правительство Украины одобрило шесть новых категорий для Международного реестра ущерба. Пострадавшие от агрессии рф смогут подать заявления через "Дію".

Международный реестр ущерба: помощь смогут получить еще шесть категорий украинцев

Вскоре в Международный реестр ущерба смогут обратиться больше украинцев, пострадавших от российской агрессии. Подать заявления на возмещение смогут еще шесть категорий граждан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, пишет УНН.

Расширяем Реестр ущерба — скоро в "Дії" появятся шесть новых категорий

- говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что каждый день войны — это новые потери, новая боль, новые разрушенные жизни. Поэтому важно, чтобы каждый, кто пострадал от действий агрессора, подал заявление о причиненном ущербе.

Соответственно, правительство одобрило шесть новых категорий в международный Реестр ущерба в "Дії".

Вскоре зафиксировать преступления РФ смогут украинцы, которые подверглись:

  • вынужденному перемещению за пределы Украины;
    • насильственному перемещению или депортации детей;
      • насильственному перемещению или депортации взрослых;
        • потере жилья или места жительства;
          • потере оплачиваемой работы;
            • потере частного предпринимательства.

              "Мы дополнительно сообщим, когда подача заявлений в "Дії" станет доступной по каждой из этих категорий. Следите за обновлениями", — добавили в Минцифры.

              Ольга Розгон

              ОбществоПолитика
              Украина