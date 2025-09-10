Международный реестр ущерба: помощь смогут получить еще шесть категорий украинцев
Киев • УНН
Правительство Украины одобрило шесть новых категорий для Международного реестра ущерба. Пострадавшие от агрессии рф смогут подать заявления через "Дію".
Вскоре в Международный реестр ущерба смогут обратиться больше украинцев, пострадавших от российской агрессии. Подать заявления на возмещение смогут еще шесть категорий граждан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, пишет УНН.
Расширяем Реестр ущерба — скоро в "Дії" появятся шесть новых категорий
В ведомстве подчеркнули, что каждый день войны — это новые потери, новая боль, новые разрушенные жизни. Поэтому важно, чтобы каждый, кто пострадал от действий агрессора, подал заявление о причиненном ущербе.
Соответственно, правительство одобрило шесть новых категорий в международный Реестр ущерба в "Дії".
Вскоре зафиксировать преступления РФ смогут украинцы, которые подверглись:
- вынужденному перемещению за пределы Украины;
- насильственному перемещению или депортации детей;
- насильственному перемещению или депортации взрослых;
- потере жилья или места жительства;
- потере оплачиваемой работы;
- потере частного предпринимательства.
"Мы дополнительно сообщим, когда подача заявлений в "Дії" станет доступной по каждой из этих категорий. Следите за обновлениями", — добавили в Минцифры.
