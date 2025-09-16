Потрібен окремий міжнародний компенсаційний фонд: Свириденко про запуск ефективного механізму компенсацій для українців

Уряд і керівництво Реєстру збитків обговорили запуск ефективного механізму компенсацій для українців, які постраждали через російську агресію. Планується розширення категорій заяв у "Дії", створення міжнародного фонду та підписання Конвенції у Гаазі, що дозволить забезпечити реальні виплати постраждалим. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Провели онлайн-зустріч із керівництвом Реєстру збитків. Говорили про найважливіше - як зробити механізм компенсацій реальним інструментом виплат для українців, які втратили житло, бізнес чи майно через російську агресію. Люди чекають не на папери, а на реальні виплати. Працюємо заради цього - йдеться у дописі.

Також, за її словами, у найближчі тижні планується відкрити ще декілька нових категорій заяв у "Дії", а до кінця року - категорії для бізнесу та державного сектору. Водночас під час зустрічі посадовці зійшлися на тому, що для ефективної роботи системи потрібен окремий міжнародний компенсаційний фонд.

Його наповнення може відбуватися як коштом заморожених російських активів, так і від частини доходів від експорту російської нафти й газу. Очікуємо, що в грудні у Гаазі під час Дипломатичної конференції відбудеться підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України. Це відкриє шлях до запуску реального механізму виплат постраждалим - додала прем'єрка.

Свириденко наголосила, що наразі уряд працює із партнерами над тим, щоб до практичної реалізації механізму долучалися нові держави-учасниці.

