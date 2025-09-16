Нужен отдельный международный компенсационный фонд: Свириденко о запуске эффективного механизма компенсаций для украинцев

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16:50 • 10937 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
15:22 • 19255 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 15703 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 30602 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 45291 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 23993 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 39004 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36400 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16541 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37484 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.8м/с
46%
750мм
Популярные новости
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины16 сентября, 10:48 • 21289 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto16 сентября, 12:18 • 17168 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 16116 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 17602 просмотра
Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон16 сентября, 13:03 • 10331 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16:50 • 10928 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 19246 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 17676 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 45287 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 39000 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Карл III
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 7914 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 16179 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 49112 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 48045 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 52687 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост

Нужен отдельный международный компенсационный фонд: Свириденко о запуске эффективного механизма компенсаций для украинцев

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Правительство и Реестр ущерба обсудили расширение категорий заявлений в "Дії" и создание международного фонда для компенсаций. Подписание Конвенции в Гааге позволит обеспечить реальные выплаты пострадавшим от российской агрессии.

Нужен отдельный международный компенсационный фонд: Свириденко о запуске эффективного механизма компенсаций для украинцев

Правительство и руководство Реестра ущерба обсудили запуск эффективного механизма компенсаций для украинцев, пострадавших из-за российской агрессии. Планируется расширение категорий заявлений в "Дії", создание международного фонда и подписание Конвенции в Гааге, что позволит обеспечить реальные выплаты пострадавшим. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Провели онлайн-встречу с руководством Реестра ущерба. Говорили о самом важном - как сделать механизм компенсаций реальным инструментом выплат для украинцев, потерявших жилье, бизнес или имущество из-за российской агрессии. Люди ждут не бумаг, а реальных выплат. Работаем ради этого 

- говорится в сообщении.

Также, по ее словам, в ближайшие недели планируется открыть еще несколько новых категорий заявлений в "Дії", а до конца года - категории для бизнеса и государственного сектора. В то же время во время встречи чиновники сошлись на том, что для эффективной работы системы нужен отдельный международный компенсационный фонд.

Его наполнение может происходить как за счет замороженных российских активов, так и от части доходов от экспорта российской нефти и газа. Ожидаем, что в декабре в Гааге во время Дипломатической конференции состоится подписание Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины. Это откроет путь к запуску реального механизма выплат пострадавшим 

- добавила премьер.

Свириденко подчеркнула, что сейчас правительство работает с партнерами над тем, чтобы к практической реализации механизма присоединялись новые государства-участники.

Свириденко обсудила с принцем Гарри работу по реабилитации ветеранов13.09.25, 10:30 • 4612 просмотров

Алена Уткина

ОбществоПолитика
Юлия Свириденко
Гаага
Украина