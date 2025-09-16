Нужен отдельный международный компенсационный фонд: Свириденко о запуске эффективного механизма компенсаций для украинцев
Киев • УНН
Правительство и Реестр ущерба обсудили расширение категорий заявлений в "Дії" и создание международного фонда для компенсаций. Подписание Конвенции в Гааге позволит обеспечить реальные выплаты пострадавшим от российской агрессии.
Правительство и руководство Реестра ущерба обсудили запуск эффективного механизма компенсаций для украинцев, пострадавших из-за российской агрессии. Планируется расширение категорий заявлений в "Дії", создание международного фонда и подписание Конвенции в Гааге, что позволит обеспечить реальные выплаты пострадавшим. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Провели онлайн-встречу с руководством Реестра ущерба. Говорили о самом важном - как сделать механизм компенсаций реальным инструментом выплат для украинцев, потерявших жилье, бизнес или имущество из-за российской агрессии. Люди ждут не бумаг, а реальных выплат. Работаем ради этого
Также, по ее словам, в ближайшие недели планируется открыть еще несколько новых категорий заявлений в "Дії", а до конца года - категории для бизнеса и государственного сектора. В то же время во время встречи чиновники сошлись на том, что для эффективной работы системы нужен отдельный международный компенсационный фонд.
Его наполнение может происходить как за счет замороженных российских активов, так и от части доходов от экспорта российской нефти и газа. Ожидаем, что в декабре в Гааге во время Дипломатической конференции состоится подписание Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины. Это откроет путь к запуску реального механизма выплат пострадавшим
Свириденко подчеркнула, что сейчас правительство работает с партнерами над тем, чтобы к практической реализации механизма присоединялись новые государства-участники.
