Свириденко обсудила с принцем Гарри работу по реабилитации ветеранов

$41.310.10
48.270.03
ukenru
07:00 • 3228 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 16113 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 30955 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 23786 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 37413 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 45881 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 34756 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 34390 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 24032 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 33110 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
"Что-то может "случайно" перелететь Атлантику": Украина в Совбезе ООН об атаке РФ на Польшу12 сентября, 23:17 • 4084 просмотра
Украинские военные освободили село Филия на Днепропетровщине - "Скала"Photo12 сентября, 23:58 • 5354 просмотра
"Потреби ждать нет": Конгресс США может ввести антироссийские санкции без одобрения Трампа - сенатор13 сентября, 00:52 • 5820 просмотра
В Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем и автомобилем из-за отказа прикурить сигаретуPhoto13 сентября, 01:55 • 12565 просмотра
Борис Джонсон впервые посетил Одессу вместе с лордом Эшкрофтом05:39 • 4970 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo07:00 • 3218 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 18480 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 21580 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 37407 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 20594 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Принц Гарри, герцог Сассекский
Леонид Кучма
Сергей Лысак
Борис Джонсон
Актуальные места
Украина
Польша
Великобритания
Соединённые Штаты
Китай
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 45879 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 39738 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 87292 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 48437 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 53876 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
Хранитель
E-6 Mercury
Детонатор

Свириденко обсудила с принцем Гарри работу по реабилитации ветеранов

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Юлия Свириденко и принц Гарри обсудили реабилитацию украинских ветеранов. Принцу также показали последствия попадания "Искандера" в здание правительства.

Свириденко обсудила с принцем Гарри работу по реабилитации ветеранов

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с британским принцем Гарри работу по реабилитации и восстановлению украинских ветеранов. Также показала ему последствия попадания "Искандера" рф в здание правительства, передает УНН.

Имела встречу с принцем Гарри во время его поездки в Киев, показала ему последствия попадания российского "Искандера" в здание Правительства. Поговорили о работе по реабилитации и восстановлению ветеранов. Поблагодарила принца за поддержку наших украинских военных после службы на разных площадках, в том числе на Играх Непокоренных

- написала Свириденко.

Свириденко напомнила, что международные спортивные соревнования для ветеранов принц Гарри основал в 2014.

"Украина участвует в них с 2017 года, и с тех пор они стали популярными и среди наших военных.  В этом году на Играх Украину представляла рекордная по размеру сборная из 35 участников.

Теперь наша мечта — Invictus Games должны доехать и до Украины. У нас есть для этого все возможности. Тем более непокоренность — это синоним украинского духа. И ее ежедневно демонстрируют наши защитники и защитницы", - подчеркнула Свириденко.

Дополнение

Вчера, 12 сентября принц Гарри прибыл в Киев поездом, чтобы увидеть разрушения от российского вторжения. Он расскажет о новых инициативах по поддержке раненых. Это уже второй визит представителя королевской семьи в Украину - до этого он посещал Львов.

Принц Гарри вчера в Киеве ознакомился с последствиями российских обстрелов.

Анна Мурашко

ОбществоПолитика
благотворительность
Принц Гарри, герцог Сассекский
9К720 Искандер
Украина
Львов
Киев