Свириденко обсудила с принцем Гарри работу по реабилитации ветеранов

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с британским принцем Гарри работу по реабилитации и восстановлению украинских ветеранов. Также показала ему последствия попадания "Искандера" рф в здание правительства, передает УНН.

Имела встречу с принцем Гарри во время его поездки в Киев, показала ему последствия попадания российского "Искандера" в здание Правительства. Поговорили о работе по реабилитации и восстановлению ветеранов. Поблагодарила принца за поддержку наших украинских военных после службы на разных площадках, в том числе на Играх Непокоренных - написала Свириденко.

Свириденко напомнила, что международные спортивные соревнования для ветеранов принц Гарри основал в 2014.

"Украина участвует в них с 2017 года, и с тех пор они стали популярными и среди наших военных. В этом году на Играх Украину представляла рекордная по размеру сборная из 35 участников.

Теперь наша мечта — Invictus Games должны доехать и до Украины. У нас есть для этого все возможности. Тем более непокоренность — это синоним украинского духа. И ее ежедневно демонстрируют наши защитники и защитницы", - подчеркнула Свириденко.

Дополнение

Вчера, 12 сентября принц Гарри прибыл в Киев поездом, чтобы увидеть разрушения от российского вторжения. Он расскажет о новых инициативах по поддержке раненых. Это уже второй визит представителя королевской семьи в Украину - до этого он посещал Львов.

Принц Гарри вчера в Киеве ознакомился с последствиями российских обстрелов.