Принц Гаррі прибув до Києва, щоб побачити руйнування та розказати про нові ініціативи: відео
Київ • УНН
Принц Гаррі прибув до Києва поїздом, щоб побачити руйнування від російського вторгнення. Він розповість про нові ініціативи з підтримки поранених.
У мережі опублікували відео прибуття Принця Гаррі до Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".
Деталі
Як зазначили в компанії, це вже другий візит представника королівської родини до України. До того він відвідував Львів у квітні поточного року разом з дружиною - вони відвідали центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових.
Принц Гаррі прибув до Києва поїздом, щоб на власні очі побачити руйнування, спричинені повномасштабним російським вторгненням в Україну.
Також він має намір детально розповісти про нові ініціативи щодо підтримки та реабілітації поранених і постраждалих внаслідок дій країни-агресора, заявили в "Укрзалізниці".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Принц Гаррі здійснив несподіваний візит до Києва на запрошення українського уряду. Він має відвідати Національний музей історії України у Другій світовій війні.