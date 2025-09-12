$41.210.09
Ексклюзив
07:34 • 3946 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 30644 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 34913 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 49142 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 73695 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39097 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30416 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 49796 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 17648 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17912 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Принц Гаррі прибув до Києва, щоб побачити руйнування та розказати про нові ініціативи: відео

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Принц Гаррі прибув до Києва поїздом, щоб побачити руйнування від російського вторгнення. Він розповість про нові ініціативи з підтримки поранених.

Принц Гаррі прибув до Києва, щоб побачити руйнування та розказати про нові ініціативи: відео

У мережі опублікували відео прибуття Принця Гаррі до Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

Деталі

Як зазначили в компанії, це вже другий візит представника королівської родини до України. До того він відвідував Львів у квітні поточного року разом з дружиною - вони відвідали центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових.

Принц Гаррі прибув до Києва поїздом, щоб на власні очі побачити руйнування, спричинені повномасштабним російським вторгненням в Україну.

Також він має намір детально розповісти про нові ініціативи щодо підтримки та реабілітації поранених і постраждалих внаслідок дій країни-агресора, заявили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Принц Гаррі здійснив несподіваний візит до Києва на запрошення українського уряду. Він має відвідати Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Євген Устименко

