Принц Гарри прибыл в Киев, чтобы увидеть разрушения и рассказать о новых инициативах: видео
Киев • УНН
Принц Гарри прибыл в Киев поездом, чтобы увидеть разрушения от российского вторжения. Он расскажет о новых инициативах по поддержке раненых.
В сети опубликовали видео прибытия Принца Гарри в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".
Детали
Как отметили в компании, это уже второй визит представителя королевской семьи в Украину. До этого он посещал Львов в апреле текущего года вместе с женой - они посетили центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных.
Принц Гарри прибыл в Киев поездом, чтобы своими глазами увидеть разрушения, вызванные полномасштабным российским вторжением в Украину.
Также он намерен подробно рассказать о новых инициативах по поддержке и реабилитации раненых и пострадавших в результате действий страны-агрессора, заявили в "Укрзализныце".
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев по приглашению украинского правительства. Он должен посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.