07:34 • 3696 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 30333 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 34678 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 48910 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 73327 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
11 сентября, 14:49 • 39006 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30339 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
11 сентября, 14:08 • 49637 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 17622 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 17888 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 14:08 • 49644 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 71037 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
10 сентября, 13:48 • 131786 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев, чтобы увидеть разрушения и рассказать о новых инициативах: видео

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Принц Гарри прибыл в Киев поездом, чтобы увидеть разрушения от российского вторжения. Он расскажет о новых инициативах по поддержке раненых.

Принц Гарри прибыл в Киев, чтобы увидеть разрушения и рассказать о новых инициативах: видео

В сети опубликовали видео прибытия Принца Гарри в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали

Как отметили в компании, это уже второй визит представителя королевской семьи в Украину. До этого он посещал Львов в апреле текущего года вместе с женой - они посетили центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных.

Принц Гарри прибыл в Киев поездом, чтобы своими глазами увидеть разрушения, вызванные полномасштабным российским вторжением в Украину.

Также он намерен подробно рассказать о новых инициативах по поддержке и реабилитации раненых и пострадавших в результате действий страны-агрессора, заявили в "Укрзализныце".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев по приглашению украинского правительства. Он должен посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Евгений Устименко

благотворительность
Украинская железная дорога
Принц Гарри, герцог Сассекский
Украина
Львов
Киев