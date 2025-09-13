Британський принц Гаррі відвідав місце російської атаки у Києві — Ткаченко

Британський принц Гаррі, герцог Сассекський, відвідав Київ та ознайомився з наслідками російських обстрілів. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

Сьогодні з нами поруч Британський принц Гаррі, герцог Сассекський. Мав нагоду показати високоповажному гостю місце однієї з російських атак - зазначив він.

За словами Ткаченко, внаслідок російського терору лише від початку року загинули 137 киян, серед них 12 дітей. Постраждали понад 700 осіб, з яких 46 — діти.

Знищені вщент будинки - це універсальна мова. Наш біль не потребує перекладу також. І з нами пліч-о-пліч та співпереживають наші партнери та друзі України. Ми вдячні принцу Гаррі за увагу до нашого болю, за щире співпереживання - наголосив начальник КМВА.

Нагадаємо

Принц Гаррі прибув до Києва поїздом, щоб побачити руйнування від російського вторгнення. Він розповість про нові ініціативи з підтримки поранених. Це вже другий візит представника королівської родини до України - до того він відвідував Львів.

