Британський принц Гаррі відвідав місце російської атаки у Києві — Ткаченко
Київ • УНН
Британський принц Гаррі, герцог Сассекський, відвідав Київ та ознайомився з наслідками російських обстрілів. Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російського терору загинули 137 киян, серед них 12 дітей.
Британський принц Гаррі, герцог Сассекський, відвідав Київ та ознайомився з наслідками російських обстрілів. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.
Сьогодні з нами поруч Британський принц Гаррі, герцог Сассекський. Мав нагоду показати високоповажному гостю місце однієї з російських атак
За словами Ткаченко, внаслідок російського терору лише від початку року загинули 137 киян, серед них 12 дітей. Постраждали понад 700 осіб, з яких 46 — діти.
Знищені вщент будинки - це універсальна мова. Наш біль не потребує перекладу також. І з нами пліч-о-пліч та співпереживають наші партнери та друзі України. Ми вдячні принцу Гаррі за увагу до нашого болю, за щире співпереживання
Нагадаємо
Принц Гаррі прибув до Києва поїздом, щоб побачити руйнування від російського вторгнення. Він розповість про нові ініціативи з підтримки поранених. Це вже другий візит представника королівської родини до України - до того він відвідував Львів.
