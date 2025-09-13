$41.310.10
19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
17:47
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Британский принц Гарри посетил место российской атаки в Киеве — Ткаченко

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, посетил Киев и ознакомился с последствиями российских обстрелов. Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате российского террора погибли 137 киевлян, среди них 12 детей.

Британский принц Гарри посетил место российской атаки в Киеве — Ткаченко

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, посетил Киев и ознакомился с последствиями российских обстрелов. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

Сегодня с нами рядом Британский принц Гарри, герцог Сассекский. Имел возможность показать высокопоставленному гостю место одной из российских атак

- отметил он.

По словам Ткаченко, в результате российского террора только с начала года погибли 137 киевлян, среди них 12 детей. Пострадали более 700 человек, из которых 46 — дети.

Уничтоженные до основания дома — это универсальный язык. Наша боль не нуждается в переводе также. И с нами плечом к плечу и сопереживают наши партнеры и друзья Украины. Мы благодарны принцу Гарри за внимание к нашей боли, за искреннее сопереживание 

- подчеркнул начальник КГВА.

Напомним

Принц Гарри прибыл в Киев поездом, чтобы увидеть разрушения от российского вторжения. Он расскажет о новых инициативах по поддержке раненых. Это уже второй визит представителя королевской семьи в Украину — до этого он посещал Львов.

Вероника Марченко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
благотворительность
Принц Гарри, герцог Сассекский
Украина
Львов
Киев