Британский принц Гарри посетил место российской атаки в Киеве — Ткаченко

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, посетил Киев и ознакомился с последствиями российских обстрелов. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

Сегодня с нами рядом Британский принц Гарри, герцог Сассекский. Имел возможность показать высокопоставленному гостю место одной из российских атак - отметил он.

По словам Ткаченко, в результате российского террора только с начала года погибли 137 киевлян, среди них 12 детей. Пострадали более 700 человек, из которых 46 — дети.

Уничтоженные до основания дома — это универсальный язык. Наша боль не нуждается в переводе также. И с нами плечом к плечу и сопереживают наши партнеры и друзья Украины. Мы благодарны принцу Гарри за внимание к нашей боли, за искреннее сопереживание - подчеркнул начальник КГВА.

Напомним

Принц Гарри прибыл в Киев поездом, чтобы увидеть разрушения от российского вторжения. Он расскажет о новых инициативах по поддержке раненых. Это уже второй визит представителя королевской семьи в Украину — до этого он посещал Львов.