День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
12 вересня, 19:25 • 15011 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 29874 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 22838 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 36173 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 45141 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 34352 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 33846 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23945 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 33040 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Автори
Свириденко обговорила з принцом Гаррі роботу з реабілітації ветеранів

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Юлія Свириденко та принц Гаррі обговорили реабілітацію українських ветеранів. Принцу також показали наслідки влучання "Іскандера" в будівлю уряду.

Свириденко обговорила з принцом Гаррі роботу з реабілітації ветеранів

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з британським принцом Гаррі роботу з реабілітації та відновлення українських ветеранів. Також показала йому наслідки влучання "Іскандера" рф в будівлю уряду, передає УНН.

Мала зустріч з принцем Гаррі під час його поїздки до Києва, показала йому наслідки влучання російського "Іскандера" в будівлю Уряду. Поговорили про роботу з реабілітації та відновлення ветеранів. Подякувала принцу за підтримку наших українських військових після служби на різних майданчиках, в тому числі на Іграх Нескорених

- написала Свириденко.

Свириденко нагадала, що міжнародні спортивні змагання для ветеранів принц Гаррі заснував у 2014.

"Україна бере участь в них із 2017 року, і відтоді вони стали популярними і серед наших військових.  Цього року на Іграх Україну представляла рекордна за розміром збірна із 35 учасників.

Тепер наша мрія — Invictus Games мають доїхати і до України. У нас є для цього всі можливості. Тим більше нескореність — це синонім українського духу. І її щодня демонструють наші захисники і захисниці", - підкреслила Свириденко.

Доповнення

Вчора, 12 вересня принц Гаррі прибув до Києва поїздом, щоб побачити руйнування від російського вторгнення. Він розповість про нові ініціативи з підтримки поранених. Це вже другий візит представника королівської родини до України - до того він відвідував Львів.

Принц Гаррі вчора в Києві ознайомився з наслідками російських обстрілів.

Анна Мурашко

СуспільствоПолітика
благодійність
Гаррі, герцог Сассекський
Іскандер (ОТРК)
Україна
Львів
Київ