Свириденко обговорила з принцом Гаррі роботу з реабілітації ветеранів

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з британським принцом Гаррі роботу з реабілітації та відновлення українських ветеранів. Також показала йому наслідки влучання "Іскандера" рф в будівлю уряду, передає УНН.

Мала зустріч з принцем Гаррі під час його поїздки до Києва, показала йому наслідки влучання російського "Іскандера" в будівлю Уряду. Поговорили про роботу з реабілітації та відновлення ветеранів. Подякувала принцу за підтримку наших українських військових після служби на різних майданчиках, в тому числі на Іграх Нескорених - написала Свириденко.

Свириденко нагадала, що міжнародні спортивні змагання для ветеранів принц Гаррі заснував у 2014.

"Україна бере участь в них із 2017 року, і відтоді вони стали популярними і серед наших військових. Цього року на Іграх Україну представляла рекордна за розміром збірна із 35 учасників.

Тепер наша мрія — Invictus Games мають доїхати і до України. У нас є для цього всі можливості. Тим більше нескореність — це синонім українського духу. І її щодня демонструють наші захисники і захисниці", - підкреслила Свириденко.

Доповнення

Вчора, 12 вересня принц Гаррі прибув до Києва поїздом, щоб побачити руйнування від російського вторгнення. Він розповість про нові ініціативи з підтримки поранених. Це вже другий візит представника королівської родини до України - до того він відвідував Львів.

Принц Гаррі вчора в Києві ознайомився з наслідками російських обстрілів.