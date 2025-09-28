Біженці в готелях коштують німецьким містам мільйони євро

Попри зменшення потоку біженців, дефіцит житла змушує німецькі міста розміщувати тисячі переселенців у готелях. Лише за першу половину 2025 року 16 великих міст витратили понад 193 мільйони євро на тимчасове житло для біженців, включаючи українців. Про це пише УНН із посиланням на 20 minuten.

Деталі

Хоча кількість шукачів притулку в Німеччині зменшується, житла в містах є дефіцитним. Це має значні наслідки для розміщення біженців, які мають право на житло, пише видання.

Тисячі біженців, включаючи українських біженців від війни, проживають у німецьких готелях за рахунок міст. Тільки за першу половину 2025 року 16 великих міст витратили понад 193 мільйони євро на проживання в готелях - повідомляв Bild раніше.

Огляд витрат міст

Згідно зі звітом, 5303 біженці проживають у 55 готелях Гамбурга. Біженців також розміщують у готелях Берліна. За даними Державного відомства у справах біженців, станом на кінець червня у 13 готелях проживало 3340 осіб. Незрозуміло, скільки з них повністю забезпечені послугами. Якби це була половина цієї кількості, то щоденні витрати, за розрахунками "Bild", становили б близько 203 000 євро. У першому півріччі столиця Німеччини сплатила за проживання в готелях загалом трохи менш як 37 мільйонів євро.

Кількість біженців у Німеччині зменшилася вперше з 2011 року

У Кельні, згідно зі звітом, у готелях проживають 1307 біженців. Вартість у першому півріччі: 12,26 мільйона євро. Франкфурт повідомив про витрати близько 2,8 мільйона євро на розміщення 622 біженців у готелях. Мюнхен повідомив про витрати 49 мільйонів євро за той самий період. Ганновер заявив про витрати 527 000 євро. У Лейпцигу 120 біженців зараз проживають у колишніх готелях.

Дортмунд, Потсдам, Бремен, Хемніц, Дрезден та Росток заявили, що не використовуватимуть готелі як початкове житло. Штутгарт та Ессен не надали жодної інформації.

Гамбург фіксує найвищі витрати

Гамбург фіксує найбільші витрати. За даними Департаменту соціального забезпечення, звичайні місця для проживання там зайняті на 94%. Тому місто продовжує здавати готельні номери в оренду. Добова плата з особи становить 83 євро, включаючи харчування, охорону та прибирання.

З січня по червень операторам на цю мету було сплачено 86,2 мільйона євро - зазначено у публікації.

Серед хостелів, що використовуються, є чотиризірковий готель International Hamburg, який вміщує майже 500 осіб, переважно українців.

Довідково

Цифри надані відповідальними органами та стосуються контрольної дати кінця червня 2025 року.

