8 самых атмосферных рождественских ярмарок, которые стоит посетить

Европейские рождественские ярмарки давно превратились из простых зимних рынков в масштабный культурный феномен, где каждый город хранит свои многовековые секреты. Каждый ярмарок особенный, имеет свою сказочную атмосферу и традиции. УНН собрал для вас 8 самых ярких зимних локаций Европы, их уникальные традиции и главные гастрономические символы, которые стоит попробовать каждому.

Страсбург

Этот французский город не зря называют «столицей Рождества». Ярмарок здесь основали еще в 1570 году под названием «Christkindelsmärik». До этого в городе работал рынок Святого Николая, но когда Эльзас стал протестантским, католические праздники отменили, а ярмарок переименовали в честь Младенца Христа. Здесь действительно стоит попробовать местное печенье бределе — его пекут исключительно на праздники, а вместо обычного глинтвейна — горячий белый эльзасский винный напиток или пряный яблочный сок с корицей.

Интересно, что в Страсбурге существует целая «караульная служба» рождественской елки. Главное дерево на площади Клебер выбирают месяцами в окрестных лесах: оно должно быть идеально симметричным и выше 30 метров.

Дрезден

Местный ярмарок Striezelmarkt — старейший в Германии, его официально упоминают в документах с 1434 года. Изначально это был всего один день торговли, когда горожанам разрешили покупать мясо после строгого рождественского поста. Обязательно попробуйте настоящий дрезденский штоллен. Сейчас лишь несколько десятков местных пекарен имеют право ставить на него официальный знак качества.

Свое название ярмарок получил от слова «штрицель» — так в старину называли праздничный кекс. А еще именно здесь стоит самая высокая в мире 14-метровая деревянная рождественская пирамида из Рудных гор.

Нюрнберг

Christkindlesmarkt в Нюрнберге — это место строгих традиций. Здесь вы не увидите пластиковых гирлянд или громкой современной поп-музыки. Городской совет четко следит за тем, чтобы все палатки были сделаны исключительно из натурального дерева и украшены живыми еловыми ветками. Ярмарок славится нюрнбергскими колбасками. Они совсем маленькие, длиной с палец, и их традиционно подают по три штуки в разрезанной хрустящей булочке. Главный символ ярмарка — не Санта, а Младенец Христос. Девушку на эту роль горожане выбирают раз в два года, и именно она открывает праздник, произнося речь с балкона церкви Фрауэнкирхе.

Вена

Венские ярмарки — это сплошная классика. Самый первый «Декабрьский рынок» здесь разрешил проводить император Альбрехт I еще в 1298 году. Следует учитывать, что в Вене работает не один ярмарок, а более десятка различных площадок по всему городу. Каждый год ярмарки выпускают фирменные чашки в форме сапожков или сердец, которые можно оставить себе в качестве сувенира, внеся залог. В них наливают фирменный горячий пунш. Именно здесь, возле Ратуши, разворачивается самый романтичный ярмарок, где на деревьях в парке зажигают сотни световых фигур, а среди лесных аллей обустраивают огромный каток.

Прага

Чешская зимняя сказка сосредоточена вокруг Староместской площади. Пока над палатками поднимается пар от жареных колбасок, готические часы Орлой отсчитывают часы до Рождества. Пражские ярмарки славятся трдельником — витым тестом с корицей и орехами, а также жареным сыром гермелин. По традиции в центре пражского ярмарка каждый год устанавливают живую вертепную сцену с настоящими овцами, козами и ослом, которых детям охотно разрешают гладить.

Таллинн

Ярмарок на Ратушной площади Таллинна небольшой, но невероятно уютный. Северная зимняя атмосфера здесь ощущается как нигде больше — старые каменные здания, снег и свет фонарей. Таллинн удивит вас кровяной колбасой с брусничным джемом, жареным миндалем с корицей и горячим глинтвейном с добавлением знаменитого ликера Vana Tallinn. Согласно местной легенде, именно в Таллинне в 1441 году Братство Черноголовых установило первую в Европе публичную городскую рождественскую елку, вокруг которой устраивали танцы.

Вроцлав

Вроцлавская ярмарка на площади Рынок сейчас считается одной из крупнейших в Центральной Европе. Исторический центр превращается в настоящий сказочный городок с двухэтажными деревянными мельницами. Осципек — копчёный козий сыр из гор, который жарят на гриле и подают с клюквенным соусом, лакомство, без которого не обходится ни одна ярмарка. Если быть внимательным, можно заметить знаменитых местных бронзовых гномов, спрятавшихся по всей вроцлавской ярмарке. На период праздников некоторым из них даже шьют маленькие зимние шапочки и шарфики.

Загреб

Если вы думали, что лучшие ярмарки бывают только на севере, Загреб легко это опровергнет. Несколько лет подряд именно хорватская столица завоёвывала звание лучшей рождественской ярмарки Европы. Здесь стоит попробовать фритуле — мини-пончики с шоколадом, корицей или сахарной пудрой, которые подают горячими в стаканчиках. Ярмарка охватывает не одну площадь, а буквально весь город: от парка Зриньевац с классическим музыкальным павильоном до старинного подземного туннеля Грич, который превращают в световой туннель с музыкальным сопровождением.

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