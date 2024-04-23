В Германии ассистента евродепутата от AfD заподозрили в шпионаже на Китай

В Дрездене задержан сотрудник одного из членов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) по подозрению в незаконной агентурной деятельности, в том числе в слежке за китайскими оппозиционерами. Об этом сообщает DW со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Источники отмечают, что 43-летний Цянь Г. работает в команде депутата Европарламента из AfD Максимилиана Кра на должности "аккредитованный ассистент".

Цянь Г. был задержан прошлой ночью сотрудниками земельного ведомства по уголовным делам. Генпрокурор ФРГ заявил, что тот является "сотрудником китайской спецслужбы" и в январе 2024 года передавал "информацию о переговорах и решениях в Европарламенте, - говорится в сообщении.

Представитель AfD назвал сообщения о задержании Цяня Г. "очень тревожными".

Дополнение

После задержания вероятных китайских шпионов в Дюссельдорфе и Бад-Хомбурге это уже вторая операция против китайского влияния в Германии за последние сутки.

Напомним

В Германии арестовали троих подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, они якобы передавали китайской спецслужбе информацию о военных технологиях.