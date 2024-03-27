Украина представила инновационные решения по цифровизации стандартов НАТО

Центр инноваций Минобороны присоединился к ежегодной конференции НАТО TIDE Sprint 2024 в Дрездене, которая способствует развитию военных ИТ-систем НАТО и стран-партнеров. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали

Отмечается, что мероприятие было посвящено новым подходам к введению войны. Приоритетные задачи стран в этом направлении до 2030 года - это проведение взаимосовместимых совместных операций, а также важность перевода боевых ИТ-систем в облачное хранилище, целесообразность которых уже проверили в боевых условиях украинские военные разработчики.

Делегация Центра инноваций продемонстрировала, как с помощью облачных вычислений и обработки больших данных цифровизировать уже имеющиеся стандарты НАТО, а также поделилась опытом разработки экосистемы управления боевым пространством DELTA.

Особое внимание было уделено процессам улучшения кибербезопасности, а также представлена технология интеграции дронов в систему DELTA и других систем, что происходит благодаря сотрудничеству с Минцифрой, партнерами из ОО "Аэроразведка" и компанией Cossack Labs.

Сегодня украинские войска используют все возможные технологии для получения преимущества над врагом, а мы в Центре инноваций создаем современные ИТ-продукты. Именно они позволяют иметь информационное преимущество, повышать координацию и эффективность наших сил, а главное - управлять операциями дистанционно, с меньшим риском для человека. Инновации - это в том числе, о решении существующих проблем новыми инструментами - заявила разработчица системы DELTA, майор Елизавета Бойко.

Также заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что DELTA ускоряет принятие решений и дает преимущество на поле боя. По ее словам, Украина постоянно работает над улучшением ее функционала, внедрением инструментов на базе искусственного интеллекта.

"Управлять боем станет удобнее": Минобороны запустило интеграцию нового функционала в систему DELTA

Справочно

DELTA - это уникальная экосистема военных продуктов, которая разрабатывается военными для военных, и построена по стандартам НАТО. Она позволяет видеть поле боя в режиме реального времени и отображает воздушную, наземную, морскую обстановку на цифровой карте. Система позволяет обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, а при необходимости - и с союзниками.

Напомним

Делегаты из НАТО и Украины соберутся в Люксембурге, чтобы обсудить модернизацию процесса оборонных закупок в Украине, сделав его более быстрым, устойчивым и прозрачным, в рамках Комплексного пакета помощи НАТО в поддержку безопасности и реформ в Украине.