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Табачный гигант Philip Morris закрывает заводы в Германии из-за падения спроса на сигареты

Киев  •  УНН

16:36 • 4703 просмотра

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Табачный гигант Philip Morris прекращает производство на заводах в Берлине и Дрездене до середины 2025 года. Под сокращение попадут 372 сотрудника из-за снижения спроса на табачные изделия.

Табачный гигант Philip Morris объявил о закрытии своих заводов в Берлине и Дрездене.  Об этом пишет BILD, передает УНН.

Детали

В компании рассказали, что производство на берлинской фабрике по обработке табака прекратится в первой половине 2025 года. В Дрездене, где с 2019 года производился табак для самостоятельной скрутки сигарет, выпуск также будет завершен к середине 2025 года. 

Причиной такого решения стало снижение спроса на сигареты в течение последних лет. Ожидается, что эта тенденция продолжится и в дальнейшем.

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Отмечается, что под сокращение попадут 372 сотрудника, из которых около 270 работают на дрезденском предприятии. Philip Morris пообещал предложить «справедливые решения» всем работникам, которые подлежат увольнению.

Напомним,

Британский парламент принял закон о запрете курения для людей, рожденных после 2009 года, с целью создания «поколения, свободного от табачного дыма».

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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