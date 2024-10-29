Тютюновий гігант Philip Morris закриває заводи в Німеччині через падіння попиту на цигарки
Київ • УНН
Тютюновий гігант Philip Morris припиняє виробництво на заводах у Берліні та Дрездені до середини 2025 року. Під скорочення потраплять 372 співробітники через зниження попиту на тютюнові вироби.
Тютюновий гігант Philip Morris оголосив про закриття своїх заводів у Берліні та Дрездені. Про це пише BILD, передає УНН.
Деталі
У компанії розповіли, що виробництво на берлінській фабриці з обробки тютюну припиниться у першій половині 2025 року. У Дрездені, де з 2019 року вироблявся тютюн для самостійного скручування цигарок, випуск також буде завершено до середини 2025 року.
Причиною такого рішення стало зниження попиту на цигарки протягом останніх років. Очікується, що ця тенденція продовжиться і надалі.
ВООЗ опублікувала вперше в історії комплексний набір заходів щодо відмови від куріння03.07.24, 19:59 • 16615 переглядiв
Зазначається, що під скорочення потраплять 372 співробітники, з яких близько 270 працюють на дрезденському підприємстві. Philip Morris пообіцяв запропонувати "справедливі рішення" всім працівникам, які підлягають звільненню.
Нагадаємо
Британський парламент прийняв закон про заборону куріння для людей, народжених після 2009 року, з метою створення "покоління, вільного від тютюнового диму".