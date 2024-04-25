Немецкое разведывательное агентство предостерегает промышленный сектор от наивности в отношениях с Китаем

Разведывательное агентство сообщило компаниям ФРГ о необходимости остерегаться промышленного шпионажа со стороны Пекина, в частности отметив, что конфиденциальные документы могут быть в опасности во время путешествия в Китай. Об этом передает УНН со ссылкой на Handelsblatt и Reuters.

Детали

В Германии бизнес-компании и политиков призывают быть очень бдительными в отношениях с авторитарными государствами, такими как Китай. Соответствующее предупреждение объявило Немецкое внутреннее шпионское агентство, через несколько дней после того, как трое граждан Германии были арестованы по подозрению в передаче технологий военного назначения.

Федеральное ведомство по вопросам защиты конституции (BfV) отмечает ряд методов - классический шпионаж, кибератаки, создание экономических зависимостей, выкачивание технологий - которые используют китайские спецслужбы.

Мы все чаще наблюдаем попытки повлиять на политику, бизнес и науку нелегитимными средствами, а также классический шпионаж - сказал вице-президент Федерального ведомства по вопросам защиты конституции (BfV) Синан Селен.

По словам чиновника, у спецслужб ФРГ есть многочисленные примеры того, как "возможно, слишком оптимистичное и позитивное отношение к торговле с Китаем привело к тому, что эти компании практически были ликвидированы".

Синан Селен во время мероприятия о влиянии Китая на безопасность немецких компаний отметил, что китайские фирмы настаивают на том, что они полностью частные, но на самом деле все они подчиняются государственным интересам Китая и поддерживаются ими.

Напомним,

Бывший сотрудник немецкой разведки Карстен Л. отрицает обвинения в шпионаже в пользу России и получении денег за передачу стране-оккупанту государственных секретов Германии.

43-летнего помощника депутата Европарламента от AfD задержали в Дрездене по подозрению в шпионаже в пользу китайской разведки путем передачи информациио переговорах и решениях в Европарламенте.