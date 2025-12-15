Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности
Volkswagen прекращает производство на заводе в Дрездене с 16 декабря, что является первым закрытием предприятия компании в Германии за 88 лет. Причиной является снижение спроса в Китае и Европе, а также влияние американских пошлин.
Немецкий автоконцерн Volkswagen прекратит выпуск автомобилей на своем заводе в Дрездене. Это станет первым случаем закрытия предприятия компании в Германии за все 88 лет ее существования. Об этом информирует издание Financial Times, передает УНН.
Отмечается, что компания планирует остановить производство на заводе в Дрездене с 16 декабря.
Закрытие производственной линии обусловлено прежде всего снижением спроса в Китае и Европе, а также влиянием американских пошлин на продажи в США.
Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц в октябре заявлял, что чистый денежный поток компании за 2025 год, который ранее ожидался близким к нулю, может выйти немного положительным. Однако эксперты отмечают, что давление на автогруппу из-за этих факторов будет оставаться.
По информации издания, из-за низкого спроса Volkswagen испытывает финансовое давление и вынужден сокращать расходы. Компания уже сократила объемы инвестиций на ближайшие годы и пересматривает проекты, от которых можно отказаться.
Аналитик Bernstein Стивен Райтман подчеркнул, что отдельной проблемой для концерна стало дополнительное финансирование новых бензиновых двигателей.
Завод в Дрездене функционировал с 2002 года: сначала там собирали премиальный седан Phaeton, а позже - электромобиль ID.3. Закрытие производства является частью согласованного с профсоюзами плана по сокращению мощностей. В рамках этого соглашения Volkswagen также намерен сократить 35 тысяч рабочих мест в Германии.
Здание завода планируют передать в аренду Дрезденскому техническому университету, где создадут исследовательский кампус для разработок в сфере искусственного интеллекта, робототехники и микрочипов. Кроме того, помещение будет использоваться как туристическая достопримечательность.
