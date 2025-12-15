$42.270.00
21:34
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Volkswagen прекращает производство на заводе в Дрездене с 16 декабря, что является первым закрытием предприятия компании в Германии за 88 лет. Причиной является снижение спроса в Китае и Европе, а также влияние американских пошлин.

Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности

Немецкий автоконцерн Volkswagen прекратит выпуск автомобилей на своем заводе в Дрездене. Это станет первым случаем закрытия предприятия компании в Германии за все 88 лет ее существования. Об этом информирует издание Financial Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что компания планирует остановить производство на заводе в Дрездене с 16 декабря.

Закрытие производственной линии обусловлено прежде всего снижением спроса в Китае и Европе, а также влиянием американских пошлин на продажи в США.

Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц в октябре заявлял, что чистый денежный поток компании за 2025 год, который ранее ожидался близким к нулю, может выйти немного положительным. Однако эксперты отмечают, что давление на автогруппу из-за этих факторов будет оставаться.

Volkswagen готовит новый T-Roc R: первый взгляд на следующую модель кроссовера17.11.25, 14:14 • 2371 просмотр

По информации издания, из-за низкого спроса Volkswagen испытывает финансовое давление и вынужден сокращать расходы. Компания уже сократила объемы инвестиций на ближайшие годы и пересматривает проекты, от которых можно отказаться.

Аналитик Bernstein Стивен Райтман подчеркнул, что отдельной проблемой для концерна стало дополнительное финансирование новых бензиновых двигателей.

В Украине почти втрое вырос спрос на электромобили: какие модели популярны11.12.25, 09:25 • 2525 просмотров

Завод в Дрездене функционировал с 2002 года: сначала там собирали премиальный седан Phaeton, а позже - электромобиль ID.3. Закрытие производства является частью согласованного с профсоюзами плана по сокращению мощностей. В рамках этого соглашения Volkswagen также намерен сократить 35 тысяч рабочих мест в Германии.

Здание завода планируют передать в аренду Дрезденскому техническому университету, где создадут исследовательский кампус для разработок в сфере искусственного интеллекта, робототехники и микрочипов. Кроме того, помещение будет использоваться как туристическая достопримечательность.

Мировые продажи электромобилей выросли на 21% в этом году: Европа показывает рост, а США отстают12.12.25, 10:54 • 3627 просмотров

Вита Зеленецкая

