Volkswagen готовит новый T-Roc R: первый взгляд на следующую модель кроссовера

В сети появились фотографии, позволяющие получить первый взгляд на новую горячую модель Volkswagen R - T-Roc R, пишет УНН со ссылкой на Motor1.com.

Детали

T-Roc, по сути, Golf в формате кроссовера (SUV) – это огромное событие для Volkswagen. За первые десять месяцев года он стал четвертым по продажам в Европе. Данные Dataforce показывают, что к октябрю было продано 170 931 единиц компактного кроссовера. Это впечатляющее достижение, учитывая, что весь объем продаж приходится исключительно на модель первого поколения, представленную восемь лет назад.

Поставки нового T-Roc клиентам начнутся в этом месяце, а если вы предпочитаете подождать большую мощность, VW уже анонсирует горячую версию R. Поскольку ее выход запланирован только на 2027 год, высокопроизводительная версия пока скрыта под камуфляжем. Однако четырехтрубная выхлопная система Akrapovič - явный признак того, что это не обычная версия. Он также оснащен 20-дюймовыми коваными дисками с более широкими шинами, чем у оригинального T-Roc R, что обеспечивает лучшее сцепление с дорогой.

На фотографиях крупным планом, опубликованных Autocritica, можно увидеть более агрессивные бамперы и более мощные тормоза, но настоящая особенность кроется под капотом. Как и ожидалось, он оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, как и новейший Golf R. Мощность двигателя такая же - 328 л.с. и 420 ньютон-метров крутящего момента, но теперь с электрифицированным акцентом: следующий T-Roc R будет иметь мягкую гибридную систему.

Хотя 48-вольтовая система обычно подразумевает временное увеличение мощности, инженеры VW делают ставку на эффективность для соответствия будущим нормам Евро-7. Следовательно, ожидается, что показатели мощности не превысят показатели Golf R. Пока рано говорить, перейдет ли горячий хэтчбек на "мягкий гибрид" 2.0 TSI, но такая возможность сохраняется, учитывая, что Mk8 - последний Golf с двигателем внутреннего сгорания. В Вольфсбурге намекнули, что текущее поколение может остаться в продаже до 2035 года.

Без преемника с двигателем внутреннего сгорания существующий Golf R, вероятно, потребует некоторой электрификации для соответствия более строгим нормам выбросов. Что бы ни случилось, шестиступенчатая механическая коробка передач, к сожалению, не вернется. Высокопроизводительный хэтчбек, как и раньше, будет исключительно в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, которую будет также использовать в будущем T-Roc R. Подобно Golf R, его кроссоверный эквивалент будет предлагаться исключительно с полным приводом 4Motion.

При этом подразделение R готовится попрощаться с Touareg R, производство которого должно завершиться в 2026 году.

Если говорить о перспективах, то полностью электрическая модель R – вопрос "когда", а не "если". VW уже представил Polo GTI, работающий без использования топлива, и намекает на будущую модель R, которая будет работать исключительно на электродвигателях, пишет издание.

Украинский автопарк пополнился на 10,5 тыс. электромобилей в октябре: Volkswagen и Tesla - в лидерах