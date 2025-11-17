$42.040.02
Эксклюзив
14:33 • 144 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 1662 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 7666 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 12247 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 14737 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35699 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 23872 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 18951 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21223 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16395 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Volkswagen готовит новый T-Roc R: первый взгляд на следующую модель кроссовера

Киев • УНН

 • 828 просмотра

В сети появились первые фотографии новой модели Volkswagen T-Roc R, выход которой запланирован на 2027 год. Автомобиль получит 2,0-литровый турбодвигатель на 328 л.с. с мягкой гибридной системой и полным приводом 4Motion.

Volkswagen готовит новый T-Roc R: первый взгляд на следующую модель кроссовера

В сети появились фотографии, позволяющие получить первый взгляд на новую горячую модель Volkswagen R - T-Roc R, пишет УНН со ссылкой на Motor1.com.

Детали

T-Roc, по сути, Golf в формате кроссовера (SUV) – это огромное событие для Volkswagen. За первые десять месяцев года он стал четвертым по продажам в Европе. Данные Dataforce показывают, что к октябрю было продано 170 931 единиц компактного кроссовера. Это впечатляющее достижение, учитывая, что весь объем продаж приходится исключительно на модель первого поколения, представленную восемь лет назад.

Поставки нового T-Roc клиентам начнутся в этом месяце, а если вы предпочитаете подождать большую мощность, VW уже анонсирует горячую версию R. Поскольку ее выход запланирован только на 2027 год, высокопроизводительная версия пока скрыта под камуфляжем. Однако четырехтрубная выхлопная система Akrapovič - явный признак того, что это не обычная версия. Он также оснащен 20-дюймовыми коваными дисками с более широкими шинами, чем у оригинального T-Roc R, что обеспечивает лучшее сцепление с дорогой.

На фотографиях крупным планом, опубликованных Autocritica, можно увидеть более агрессивные бамперы и более мощные тормоза, но настоящая особенность кроется под капотом. Как и ожидалось, он оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, как и новейший Golf R. Мощность двигателя такая же - 328 л.с. и 420 ньютон-метров крутящего момента, но теперь с электрифицированным акцентом: следующий T-Roc R будет иметь мягкую гибридную систему.

Хотя 48-вольтовая система обычно подразумевает временное увеличение мощности, инженеры VW делают ставку на эффективность для соответствия будущим нормам Евро-7. Следовательно, ожидается, что показатели мощности не превысят показатели Golf R. Пока рано говорить, перейдет ли горячий хэтчбек на "мягкий гибрид" 2.0 TSI, но такая возможность сохраняется, учитывая, что Mk8 - последний Golf с двигателем внутреннего сгорания. В Вольфсбурге намекнули, что текущее поколение может остаться в продаже до 2035 года.

Без преемника с двигателем внутреннего сгорания существующий Golf R, вероятно, потребует некоторой электрификации для соответствия более строгим нормам выбросов. Что бы ни случилось, шестиступенчатая механическая коробка передач, к сожалению, не вернется. Высокопроизводительный хэтчбек, как и раньше, будет исключительно в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, которую будет также использовать в будущем T-Roc R. Подобно Golf R, его кроссоверный эквивалент будет предлагаться исключительно с полным приводом 4Motion.

При этом подразделение R готовится попрощаться с Touareg R, производство которого должно завершиться в 2026 году.

Если говорить о перспективах, то полностью электрическая модель R – вопрос "когда", а не "если". VW уже представил Polo GTI, работающий без использования топлива, и намекает на будущую модель R, которая будет работать исключительно на электродвигателях, пишет издание.

