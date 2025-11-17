$42.040.02
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 3278 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8930 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12840 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15220 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36387 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 24033 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19001 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21274 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16410 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
Volkswagen готує новий T-Roc R: перший погляд на наступну модель кросовера

Київ • УНН

 • 872 перегляди

У мережі з'явилися перші фотографії нової моделі Volkswagen T-Roc R, вихід якої запланований на 2027 рік. Автомобіль отримає 2,0-літровий турбодвигун на 328 к.с. з м'якою гібридною системою та повним приводом 4Motion.

Volkswagen готує новий T-Roc R: перший погляд на наступну модель кросовера

У мережі з'явилися світлини, що дозволяють отримати перший погляд на нову гарячу модель Volkswagen R - T-Roc R, пише УНН з посиланням на Motor1.com.

Деталі

T-Roc, по суті, Golf у форматі кросовера (SUV) – це величезна подія для Volkswagen. За перші десять місяців року він став четвертим за продажами в Європі. Дані Dataforce показують, що до жовтня було продано 170 931 одиниць компактного кросовера. Це вражаюче досягнення з огляду на те, що весь обсяг продажів припадає виключно на модель першого покоління, представлену вісім років тому.

Постачання нового T-Roc клієнтам розпочнуться цього місяця, а якщо ви віддаєте перевагу почекати більшу потужність, VW вже анонсує гарячу версію R. Оскільки її вихід запланований лише на 2027 рік, високопродуктивна версія поки що прихована під камуфляжем. Однак чотиритрубна вихлопна система Akrapovič - явна ознака того, що це не звичайна версія. Він також оснащений 20-дюймовими кованими дисками з ширшими шинами, ніж у оригінального T-Roc R, що забезпечує краще зчеплення з дорогою.

На фотографіях крупним планом, опублікованих Autocritica, можна побачити агресивніші бампери і потужніші гальма, але справжня особливість криється під капотом. Як і очікувалося, він оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом, як і новітній Golf R. Потужність двигуна така ж - 328 к.с. та 420 ньютон-метрів крутного моменту, але тепер з електрифікованим акцентом: наступний T-Roc R матиме м’яку гібридну систему.

Хоча 48-вольтова система зазвичай має на увазі тимчасове збільшення потужності, інженери VW роблять ставку на ефективність для відповідності майбутнім нормам Євро-7. Отже, очікується, що показники потужності не перевищать показники Golf R. Поки рано говорити, чи гарячий хетчбек перейде на "м'який гібрид" 2.0 TSI, але така можливість зберігається, враховуючи, що Mk8 - останній Golf з двигуном внутрішнього згоряння. У Вольфсбурзі натякнули, що поточне покоління може залишитись у продажу до 2035 року.

Без наступника з двигуном внутрішнього згоряння існуючий Golf R, ймовірно, вимагатиме деякої електрифікації для відповідності суворішим нормам викидів. Хоч би що трапилося, шестиступінчаста механічна коробка передач, на жаль, не повернеться. Високопродуктивний хетчбек, як і раніше, буде виключно в парі з семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням, яку буде також використовувати у майбутньому T-Roc R. Подібно до Golf R, його кросоверний еквівалент буде пропонуватися виключно з повним приводом 4Motion.

При цьому підрозділ R готується попрощатися з Touareg R, виробництво якого має завершитися у 2026 році.

Якщо говорити про перспективи, то повністю електрична модель R – питання "коли", а не "якщо". VW вже представив Polo GTI, що працює без використання палива, і натякає на майбутню модель R, яка працюватиме виключно на електродвигунах, пише видання.

Український автопарк поповнився на 10,5 тис. електромобілів у жовтні: Volkswagen і Tesla - в лідерах12.11.25, 08:48 • 2897 переглядiв

Юлія Шрамко

