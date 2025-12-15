Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності
Volkswagen припиняє виробництво на заводі в Дрездені з 16 грудня, що є першим закриттям підприємства компанії в Німеччині за 88 років. Причиною є зниження попиту в Китаї та Європі, а також вплив американських мит.
Німецький автоконцерн Volkswagen припинить випуск автомобілів на своєму заводі у Дрездені. Це стане першим випадком закриття підприємства компанії в Німеччині за всі 88 років її існування. Про це інформує видання Financial Times, передає УНН.
Зазначається, що компанія планує зупинити виробництво на заводі в Дрездені з 16 грудня.
Закриття виробничої лінії обумовлене насамперед зниженням попиту в Китаї та Європі, а також впливом американських мит на продажі у США.
Фінансовий директор Volkswagen Арно Антліц у жовтні заявляв, що чистий грошовий потік компанії за 2025 рік, який раніше очікувався близьким до нуля, може вийти трохи позитивним. Однак експерти наголошують, що тиск на автогрупу через ці фактори залишатиметься.
За інформацією видання, через низький попит Volkswagen відчуває фінансовий тиск і змушений зменшувати витрати. Компанія вже скоротила обсяги інвестицій на найближчі роки та переглядає проєкти, від яких можна відмовитися.
Аналітик Bernstein Стівен Райтман наголосив, що окремою проблемою для концерну стало додаткове фінансування нових бензинових двигунів.
Завод у Дрездені функціонував із 2002 року: спочатку там збирали преміальний седан Phaeton, а пізніше - електромобіль ID.3. Закриття виробництва є частиною узгодженого з профспілками плану зі скорочення потужностей. У рамках цієї угоди Volkswagen також має намір скоротити 35 тисяч робочих місць у Німеччині.
Будівлю заводу планують передати в оренду Дрезденському технічному університету, де створять дослідницький кампус для розробок у сфері штучного інтелекту, робототехніки та мікрочипів. Крім того, приміщення використовуватиметься як туристична пам’ятка.
