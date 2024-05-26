Первый визит президента Франции за 24 года: Макрон сегодня прибудет в Германию

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье прибудет в Германию с трехдневным государственным визитом. Два крупнейших государства Европейского союза стремятся продемонстрировать единство перед парламентскими выборами в ЕС, которые состоятся в следующем месяце. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Поездка Макрона в столицу страны Берлин, Дрезден на востоке и Мюнстер на западе - это первый государственный визит президента Франции в Германию за последние 24 года.

Reuters пишет, что этот визит рассматривают как проверку здоровья немецко-французских отношений, которые определяют политику ЕС, в период серьезных вызовов для Европы - от войны в Украине до возможного избрания Дональда Трампа президентом США в ноябре.

Макрон начнёт свой визит в воскресенье со встречи в Берлине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В понедельник он отправится в Дрезден, где выступит с речью, а во вторник - в Мюнстер.

По данным Reuters, вероятно, самой важной частью его поездки станет заседание кабинета министров во вторник в Мезеберге, недалеко от Берлина, где правительства двух стран начнут работу, пытаясь найти точки соприкосновения по двум основным вопросам, по которым им так трудно найти общий язык - обороны и конкурентоспособности.

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Две страны также попытаются найти общий язык относительно повестки дня ЕС на следующие пять лет, учитывая то, что на парламентских выборах 6-9 июня ожидается сильная поддержка ультраправых, что усложнит процесс принятия решений в ЕС.

Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц имеют очень разные стили руководства и публично конфликтовали по вопросам от обороны до ядерной энергии с тех пор, как последний пришел к власти в конце 2021 года. Однако в последнее время они достигли компромиссов по разным направлениям, от налоговой реформы до изменений в субсидировании рынка электроэнергии, что позволило ЕС заключить соглашения и выступить с более единой позицией.

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Франция, обладающая ядерным оружием, настаивает на большей самостоятельности Европы в вопросах обороны и недовольна решением Германии закупить в основном американское оборудование для своего зонтика ПВО в рамках инициативы European Sky Shield Initiative.

Германия утверждает, что американский "военный зонтик" не имеет достойной альтернативы и что у Европы нет времени ждать, пока отечественная оборонная промышленность будет готова к угрозам на фоне агрессии россии.

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