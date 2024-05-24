Макрон о путине: "он не готов к миру"

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал главу кремля владимира путина за отказ от предложения о перемирии в войне рф против Украины на время Олимпийских игр и заявил, что отказ путина показывает миру, что он "не готов к миру". Об этом он сказал в интервью CNBC, пишет УНН.

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"Это важный момент для прояснения, потому что каждую неделю до сих пор президент путин заявлял, что готов к миру", - сказал Макрон в интервью, которое вышло в эфир в четверг.

Но теперь, когда у путина есть конкретное предложение по миру, сказал Макрон в интервью, он его отвергает.

"Итак, для всех в мире понятно. Это он решил начать эту войну, и он не готов к миру", - сказал Макрон.

Олимпийские игры начнутся во Франции этим летом, 26 июля. Макрон уже давно настаивает на перемирии, которое, как он отметил, является частью давней традиции Олимпийских игр.

Макрон заявил в интервью CNBC, что, по его мнению, важно использовать Олимпийские игры как момент для достижения прогресса на пути к миру и "максимизировать уровень давления на тех, кто решил начать войну".

Макрон также сказал, что Олимпийские игры могут стать "очень хорошей возможностью" для налаживания связей с Китаем и совместной работы над миром.

"Смотрите, для меня перемирие не является финалом. Устойчивый мир - это финал", - сказал президент Франции.

"Но я считаю, что это очень важно. Во-первых, это традиция, и очень важно использовать это окно в течение одного месяца (во время Олимпийских игр)", - отметил он.

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