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Макрон про путіна: "він не готовий до миру"

Макрон про путіна: "він не готовий до миру"

Київ • УНН

 • 18034 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував володимира путіна за відхилення пропозиції про перемир'я у війні росії проти України під час Олімпійських ігор, заявивши, що відмова путіна свідчить про те, що він "не готовий до миру"

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував главу кремля володимира путіна за відмову від пропозиції про перемир'я у війні рф проти України на час Олімпійських ігор і заявив, що відмова путіна показує світові, що він "не готовий до миру". Про це він сказав в інтерв'ю CNBC, пише УНН.

Деталі

"Це важливий момент для прояснення, тому що щотижня досі президент путін заявляв, що готовий до миру", - сказав Макрон в інтерв'ю, яке вийшло в ефір у четвер.

Але тепер, коли путін має конкретну пропозицію щодо миру, сказав Макрон в інтерв'ю, він його відкидає.

"Отже, для всіх у світі зрозуміло. Це він вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру", - сказав Макрон.

Олімпійські ігри розпочнуться у Франції цього літа, 26 липня. Макрон вже давно наполягає на перемир'ї, яке, як він зазначив, є частиною давньої традиції Олімпійських ігор.

Макрон заявив в інтерв'ю CNBC, що, на його думку, важливо використовувати Олімпійські ігри як момент для досягнення прогресу на шляху до миру та "максимізувати рівень тиску на тих, хто вирішив розпочати війну".

Макрон також сказав, що Олімпійські ігри можуть стати "дуже гарною можливістю" для налагодження зв'язків із Китаєм та спільної роботи над миром.

"Дивіться, для мене перемир'я не є фіналом. Стійкий мир - це фінал", - сказав президент Франції.

"Але я вважаю, що це дуже важливо. По-перше, це традиція, і дуже важливо використовувати це вікно протягом одного місяця (під час Олімпійських ігор)", - зазначив він.

Україна та Близький Схід: Макрон заявив Сі Цзіньпіну, що "координація" з Китаєм є "вирішальною"06.05.24, 13:59 • 26295 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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