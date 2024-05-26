Перший візит президента Франції за 24 роки: Макрон сьогодні прибуде до Німеччини

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю прибуде до Німеччини з триденним державним візитом. Дві найбільші держави Європейського союзу прагнуть продемонструвати єдність перед парламентськими виборами в ЄС, що відбудуться наступного місяця. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.

Деталі

Поїздка Макрона до столиці країни Берліна, Дрездена на сході та Мюнстера на заході - це перший державний візит президента Франції до Німеччини за останні 24 роки.

Reuters пише, що цей візит розглядають як перевірку здоров'я німецько-французьких стосунків, які визначають політику ЄС, у період серйозних викликів для Європи - від війни в Україні до можливого обрання Дональда Трампа президентом США в листопаді.

Макрон розпочне свій візит у неділю із зустрічі в Берліні з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. У понеділок він вирушить до Дрездена, де виступить із промовою, а у вівторок - до Мюнстера.

За даними Reuters, ймовірно. найважливішою частиною його поїздки стане засідання кабінету міністрів у вівторок у Мезеберзі, неподалік Берліна, де уряди двох країн почнуть роботу, намагаючись знайти точки дотику щодо двох основних питань, з яких їм так важко знайти спільну мову - оборони та конкурентоспроможності.

Шольц проти використання німецької зброї по цілях у росії

Дві країни також спробують знайти спільну мову щодо порядку денного ЄС на наступні п'ять років, з огляду на те, що на парламентських виборах 6-9 червня очікується сильна підтримка ультраправих, що ускладнить процес ухвалення рішень у ЄС.

Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц мають дуже різні стилі керівництва і публічно конфліктували з питань від оборони до ядерної енергії відтоді, як останній прийшов до влади наприкінці 2021 року. Однак останнім часом вони досягли компромісів за різними напрямами, від податкової реформи до змін у субсидуванні ринку електроенергії, що дало змогу ЄС укласти угоди та виступити з більш єдиною позицією.

Макрон про путіна: "він не готовий до миру"

Франція, що володіє ядерною зброєю, наполягає на більшій самостійності Європи в питаннях оборони і незадоволена рішенням Німеччини закупити в основному американське обладнання для своєї парасольки ППО в рамках ініціативи European Sky Shield Initiative.

Німеччина стверджує, що американська "військова парасолька" не має гідної альтернативи і що в Європи немає часу чекати, поки вітчизняна оборонна промисловість буде готова до загроз на тлі агресії росії.

Франція та Німеччина занепокоєні провокаціями рф у Балтійському регіоні