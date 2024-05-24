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Франція та Німеччина занепокоєні провокаціями рф у Балтійському регіоні

Франція та Німеччина занепокоєні провокаціями рф у Балтійському регіоні

Київ • УНН

 • 14591 перегляди

Франція та Німеччина занепокоєні посиленням російських провокацій на кордоні на кордонах ЄС з Естонією, Литвою та Фінляндією

Франція та Німеччина наголошують, що ЄС уважно слідкує за російськими провокаціями на кордоні з Естонією, Литвою та Фінляндією. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави МЗС Франції Стефана Сежурне та очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок.

Деталі 

Сежурне висловив солідарність з союзниками після "неприйнятних агресивних дій" росії. Він підкреслив, що рф посилила свої провокації на кордонах ЄС в Естонії, Фінляндії та Литві. 

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Висловлюємо повну солідарність з Естонією, Фінляндією та Литвою перед обличчям цих неприйнятних агресивних дій. Ми уважно стежимо за ситуацією разом з нашими союзниками, які діють спокійно і виважено

- йдеться в дописі французького дипломата. 

Латвія засудила росію за вилучення буїв з естонської території річки Нарва24.05.24, 15:22 • 17855 переглядiв

Натомість глава міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що росія підпалює кордони Євросоюзу. Вона також запевнила, що ЄС готовий підтримати країни Балтії.

росія підпалює кордони Євросоюзу. Ми стоїмо пліч-о-пліч із нашими друзями в Естонії, Фінляндії та Литві та не акцептуємо таку агресивну поведінку. Навпаки, ми солідарні з нашими союзниками в країнах Балтії та Балтійського моря

- заявила Бербок.

Контекст

росія демонтувала понад 20 естонських прикордонних буїв в естонських водах, що змусило Естонію вимагати пояснень і їх повернення, що призвело до ескалації напруженості між двома країнами.

Нагадаємо

Раніше російські ЗМІ з посиланням на документи уряду рф заявили, що росія прагне в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.    

Щоправда, згодом після реакції Заходу, росії вирішили видалити цей документ з порталу проєктів нормативних правових актів. 

Литва, Латвія і Фінляндія відреагували на заяви щодо ймовірної зміни кордонів рф у Балтійському морі22.05.24, 13:52 • 17239 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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