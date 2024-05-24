Франція та Німеччина занепокоєні провокаціями рф у Балтійському регіоні
Київ • УНН
Франція та Німеччина занепокоєні посиленням російських провокацій на кордоні на кордонах ЄС з Естонією, Литвою та Фінляндією
Франція та Німеччина наголошують, що ЄС уважно слідкує за російськими провокаціями на кордоні з Естонією, Литвою та Фінляндією. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави МЗС Франції Стефана Сежурне та очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок.
Деталі
Сежурне висловив солідарність з союзниками після "неприйнятних агресивних дій" росії. Він підкреслив, що рф посилила свої провокації на кордонах ЄС в Естонії, Фінляндії та Литві.
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Висловлюємо повну солідарність з Естонією, Фінляндією та Литвою перед обличчям цих неприйнятних агресивних дій. Ми уважно стежимо за ситуацією разом з нашими союзниками, які діють спокійно і виважено
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Натомість глава міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що росія підпалює кордони Євросоюзу. Вона також запевнила, що ЄС готовий підтримати країни Балтії.
росія підпалює кордони Євросоюзу. Ми стоїмо пліч-о-пліч із нашими друзями в Естонії, Фінляндії та Литві та не акцептуємо таку агресивну поведінку. Навпаки, ми солідарні з нашими союзниками в країнах Балтії та Балтійського моря
Контекст
росія демонтувала понад 20 естонських прикордонних буїв в естонських водах, що змусило Естонію вимагати пояснень і їх повернення, що призвело до ескалації напруженості між двома країнами.
Нагадаємо
Раніше російські ЗМІ з посиланням на документи уряду рф заявили, що росія прагне в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.
Щоправда, згодом після реакції Заходу, росії вирішили видалити цей документ з порталу проєктів нормативних правових актів.
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